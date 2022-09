Decretan el nivel 1 por el incendio de Granada y confinan 2 núcleos de población

La Junta de Andalucía ha decretado en la noche de este lunes el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales debido al fuego que permanece activo desde el jueves pasado en la zona de Los Guájares (Granada), y han sido confinados los núcleos poblacionales de Acebuches e Ízbor.



El nivel 1, que ha sido activado poco antes de las 21:00 horas por el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, se decreta en aquellos incendios que pudiendo ser controlados con los medios de extinción previstos en el Plan Infoca se prevé, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes.



La dirección del plan ha confinado en prevención las localidades de Acebuches e Ízbor, ambas pertenecientes al término municipal de El Pinar, para garantizar la seguridad en la zona, ha informado la Junta de Andalucía. El alcalde de El Pinar, Francisco Titos, al que pertenecen estos dos núcleos poblacionales, ha trasladado a EFE que existe gran preocupación por parte de los vecinos -aunque hay 200 personas censadas, residen habitualmente unas 150-.



Esta situación ha llevado al propio alcalde a aconsejar a aquellos vecinos que tengan una segunda residencia o familiares con quienes pasar la noche que salgan voluntariamente de estos pueblos, lo que ha hecho ya algo más de un centenar, según ha explicado. Al resto, en algunos casos personas con algún tipo de minusvalía o movilidad reducida, se les ha pedido que estén localizados por si a lo largo de las próximas horas fuera necesario desalojarlos.



En la zona hay desplegados para ello efectivos de Protección Civil y del Parque de Bomberos de Motril, cuya actuación no ha sido necesaria de momento.



Titos ha comentado que en determinados momentos de esta noche, coincidiendo con algunos remolinos de viento y la caída de algunas pavesas, se han vivido momentos de "pánico" , sobre todo teniendo en cuenta que las llamas, aunque no están lo suficientemente cerca del pueblo como para tener que desalojarlo, son "perfectamente visibles".



En cuanto a la situación de las carreteras, permanecen cortadas al tráfico la GR-3204 del kilómetro 10 al 24, en ambos sentidos, así como la N-323, entre los municipios de Ízbor y Vélez de Benaudalla, de los kilómetros 165 al 178. El incendio, que ha afectado ya a unas 4.000 hectáreas en cuatro municipios granadinos entre las comarcas de La Costa y Lecrín, comenzó a mediodía del pasado jueves y continúa activo.



Los efectivos del Plan Infoca siguen trabajando para lograr la extinción de las llamas en un terreno con una orografía muy compleja y en el que las condiciones meteorológicas, especialmente las del viento, no ayudan a las labores de control, en las que se emplean esta noche 180 bomberos forestales, además de cerca de una veintena de especialistas, siete vehículos autobomba, cinco bulldózer, una unidad meteorológica, otra médica y dos de análisis.



Tras conocer que se ha decretado el nivel 1 y el confinamiento de dos núcleos poblacionales, el presidente de la Diputación de Granada y secretario provincial del PSOE, José Entrena, se ha preguntado en Twitter si la llegada de refuerzos terrestres y aéreos que podrá implicar esta declaración de emergencia no se debería haber pedido antes.