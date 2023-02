Decenas de miles de personas colapsan Santiago contra los recortes sanitarios

Varias decenas de miles de personas han colapsado Santiago este domingo para protestar contra la política sanitaria de la Xunta y defender la sanidad pública y la atención primaria, en una movilización convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública y respaldada por instituciones, partidos, sindicatos y entidades de toda Galicia.

La movilización empezó a mediodía en la Alameda y terminó en la plaza del Obradoiro, cuyos 7.700 metros cuadrados se llenaron e impidieron el acceso de todos los asistentes, más de 50.000 según la organización y 22.000 para la Policía Local.

Se ha celebrado tras la pancarta "Na defensa e mellora da sanidade pública. Queremos a nosa atención primaria" de SOS Sanidade Pública y, un segundo lema sostenido por los representantes políticos, que decía "Na defensa da sanidade pública. Salvemos a atención primaria".

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha expresado que el objetivo es clamar frente a la "mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora" de la Xunta en materia sanitaria.

"La población tiene que entender que para cambiar la política sanitaria en un gobierno absolutamente cerrado a cualquier cambio, igual hay que cambiar de políticas y cambiar de políticos", ha argumentado.

Su entidad ha presentado una iniciativa legislativa popular, con más de 50.000 firmas de apoyo, que busca cambiar el modelo de la atención primaria.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afirmado que, en la movilización, emerge "una ciudadanía con conciencia que le está parando los pies al Partido Popular" en materia sanitaria.

"El Partido Popular tiene que escuchar, no puede seguir cabalgado en la soberbia, cabalgado en mentiras y en insultar y atacar a la ciudadanía, que está haciendo lo que no hace el Gobierno, que es defender la sanidad pública de este país. Un gobierno que tuviese razón y corazón hoy escucharía lo que miles y miles de gallegos le están diciendo en un clamor que nos une a la mayoría de este país", ha declarado.

El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que con la manifestación, Galicia "explica" a la Xunta su opinión sobre una política sanitaria que va "de ocurrencia tras ocurrencia y parche tras parche".

"Hoy, la sociedad gallega, le va a explicar aquí, en la capital de Galicia, lo que piensa de esa apuesta por el deterioro, esa apuesta por la devaluación y esa apuesta por la privatización de aquello que más quieren los gallegos y las gallegas, que es el sistema sanitario, ese pilar en el estado de bienestar y en su sistema de vida", ha añadido.

El portavoz de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ha lamentado el aumento en los tiempos de espera en la sanidad pública y ha agregado que hoy se ha puesto de manifiesto que "hay una alternativa" política al modelo de la Xunta.

El manifiesto ha denunciado los "recortes en los presupuestos, aplicados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular" y la tendencia a la "privatización" de los servicios.

La movilización ha contado con consignas como "Sanidade pública", "O público é servizo, o privado beneficio", "Rueda atende, a sanidade non se vende, aquí está o pobo que q defende" y "Non, non, non á privatización".

Antes, en un acto en Lalín (Pontevedra), el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sostenido que los partidos de la oposición en Galicia solo piensan hoy en la sanidad y lo hacen por "un cálculo electoral" de cara a las elecciones municipales de mayo.

"Absoluto respeto a los que están ahí pidiendo mejoras para la sanidad y decirles que es lo que estamos intentando hacer", ha declarado y ha añadido que la Xunta ha tomado medidas "en los últimos meses" y "algunas son pioneras en toda España", por lo que cree que las imitarán "otras comunidades autónomas" en "un momento muy complejo".