La debilidad de Jorge Javier por Isa Pantoja y viceversa

MADRID, 17 (CHANCE)

Jorge Javier Vázquez ha expuesto junto a la marca Dormitienda una campaña solidaria en colaboración con la Asociación Española Contra el cáncer. En uno de sus mejores momentos profesionales debido al éxito que está teniendo Gran Hermano, el presentador del formato ha confesado su predilección por la hija de Isabel Pantoja explicando que para ser una joven de solo veintidós años cuenta con mucha fuerza pese a todos los varapalos que ha sufrido.

P: ¿Cómo estás llevando este éxito de GH VIP? ¿Contabas con ello?

J.J: Sí que intuyes que algo va a pasar. Notaba con este que había muchas ganas de reality y de este Gran Hermano, no sé por qué. Cuando tienes un programa super potente, cuando salió expulsada Isa Pantoja, cuando ves la escaleta ya sabes que aquello es una bomba de relojería y así fue, porque fue el día que hicimos un 31. Con este yo notaba que la gente tenía ganas de reality.

P: ¿Está siendo ella un hallazgo para ti? Vemos que tienes mucha conexión con Isa Pantoja.

J.J: Siempre la he tenido con ella. Cuando estaba en Supervivientes también. Creo que tenemos un rollo especial pero luego ten en cuenta que yo tenía un teléfono antiguo de ella, no tenemos comunicación fuera del programa, ninguna. No hemos intercambiado ningún mensaje, ninguna llamada telefónica. Yo creo que ella tiene claro que cuanta menos relación tenga con los periodistas mejor, y creo que es una decisión muy positiva.

JORGE JAVIER: "ISA PANTOJA TIENE MUCHA FUERZA, A MÍ ME ASOMBRA"

P: Da la impresión de que ella está muy desprotegida por las críticas, por su familia... y que tú la arropas.

J.J: Tiene mucha fuerza, a mí me asombra. Mucha gente dice que es muy fría, pero yo creo que es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere y que maneja muy bien sus sentimientos. Yo creo que lo tiene muy claro y a mí me gusta eso de ella. Luego también no puedes olvidar que tiene 22 años, juzgamos sus comportamiento como si fuera una señora de 50 y no. Es que tiene 22, ¿Quién no ha hecho locuras a los 22? Vamos... Y a los 50.