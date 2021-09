1 de cada 10 colillas que se fuman en el mundo acaban en el mar. Un dato que estremece aún más si sabemos que esta cantidad corresponde a 5 billones de cigarrillos. Son los resultados de un estudio llevado a cabo por el Instituto Español de Oceanografía.

Uno de sus investigadores, Juan Santos Echeandía, del Centro Oceanográfico de Vigo, ha explicado a COPE las principales consecuencias de que este tipo de residuos se aglomere en el mar: “al ser un tipo más de basura que hay en el medio, puede tener un gran impacto sobre el medio paisajístico y sobre los animales de la zona. Muchos peces se comen estas colillas y acaban muriendo intoxicados”.

Según la Dirección General de Costas y el Mar, las colillas ocupan el tercer puesto después de los plásticos y microplásticos, y suponen el 6% del total de basura en la costa.

Fumar en las playas: Sí o No

Tras conocer estos datos, en COPE hemos preguntado tanto a fumadores, como no fumadores o ex fumadores, si debería prohibirse fumar en las playas españolas.

Los no fumadores lo tienen claro: “Estoy a favor de que se prohíba fumar en la playa y en cualquier sitio al aire libre”. Entre los fumadores también hay un consenso común: “Pues yo soy fumadora y me gustaría que se buscarán otras vías como poner ceniceros o zonas de fumadores”. Donde más división hay es entre los exfumadores, algunos están a favor de encontrar nuevas vías que eviten la prohibición: “prohibir no está bien, pero es verdad que hay que pedir un poco más de educación a la gente que fuma y señalarlo con más carteles en las playas”. Aun así también se encuentran los exfumadores que se muestran favorables a la prohibición: “Se debería prohibir fumar en las playas porque es insalubre y muchos de los fumadores son muy sucios”.

Por su parte, el experto Juan Santos, cree que la prohibición es la única vía para conseguir que las colillas dejen de acabar en el mar: “Creo que se ha dado muchas oportunidades a los fumadores y no quiero parecer radical, pero se debería prohibir porque es la única forma comprobada de evitar que muchas partes del cigarro lleguen a las playas y al mar”.