¿Debemos aclarar los platos antes de meterlos en el lavavajillas? Los expertos explican sus efectos negativos

La invención del lavavajillas fue tan revolucionaria que, hoy en día, todos tenemos este electrodoméstico en nuestras casas. Gracias a él, ya no tenemos que perder nuestro tiempo lavando los platos a mano y podemos emplearlo en cosas más importantes. Sin embargo, tenemos una costumbre de enjuagar la cubertería antes de meterla en el lavavajillas para tratar de alargar su vida. Pero, ¿Es necesario aclararlos primero? Los propios fabricantes dicen que esto podría causar el efecto contrario al deseado. Pasando por el hecho de que es un gasto enorme de agua y una pérdida de tiempo, puede llegar a obstaculizar el buen funcionamiento del electrodoméstico.

Todo está explicado en sus instrucciones, sin embargo, muchos no las leemos. Pero aclara perfectamente que es necesario quitar los restos más grandes de comida que se hayan quedado en los platos, antes de volverlo a introducir en el lavavajillas para que vuelva a limpiarlo correctamente. Además, en ninguna parte pone que debamos enjuagarlos previamente. Se supone que el trabajo por lo que es tan valioso el electrodoméstico es porque ahorra agua. Por lo tanto, al enjuagarlos estamos derrochando agua. Un bien cada vez más valorado, debido a su falta como consecuencia de las sequías.

Solo hay que retirar los trozos de comida más grandes

La única indicación que debemos seguir es quitar los trozos de comida más grandes para evitar que se obstuyan los filtros. Si esto ocurre, lo sabremos porque el lavavajillas desprenderá un mal olor y no funcionará bien al limpiar nuestros cubiertos. Sin embargo, tanto los fabricantes como los detergentes, indican que no hay que retirar el resto de la suciedad. Cada vez, los lavavajillas están más modernizados y ahora cuentan con un sensor que mide el grado de suciedad antes de empezar a funcionar, así sabrá qué cantidad de agua y producto es la necesaria.

A pesar de lo que creemos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que para limpiar, los lavavajillas "necesitan suciedad. Si los platos ya están (casi) limpios, las enzimas del jabón rendirán menos, sin contar con que ese prelavado supone un gasto de agua innecesario". Es decir, que tanto por el bien del electrodoméstico, como por el ahorro de agua, es de crucial importancia que nos deshagamos de la conducta que hemos aprendido y que ya hacemos de manera inconsciente.

Pero si ya les hemos pasado un agua por encima, el sensor creerá que están limpios y utilizará un menor esfuerzo para lavarlos, por lo que puede ocurrir que no queden a nuestro gusto. Por su parte, los fabricantes de detergentes también afirman que no es necesario este hábito que hemos adoptado, ya que sus productos contienen unos componentes y unas micropartículas de jabón que sirven para eliminar cualquier resto de suciedad. Estas no sabrían a dónde deben ir si ya les hemos quitado parte de la suciedad al enjuagarlos, así que no habrá un proceso de limpieza correcto.