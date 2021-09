David Bustamante, nervioso, confiesa cómo afronta su debut teatral interpretando al protagonista de 'Ghost'

MADRID, 15 (CHANCE)

Contando los días para el estreno de 'Ghost' y tan ilusionado como nervioso ante su debut como protagonista de un musical, David Bustamante nos ha contado cómo afronta el reto de interpretar a 'Sam', personaje interpretado por el desaparecido Patrick Swayze en la famosisíma película hollywoodiense que lanzó a Demi Moore al estrellato en la década de los 90, uno de los más importantes de su vida en un gran momento en el que todo lo que toca se convierte en éxito.

El cántabro, que celebra su 20 aniversario en el mundo de la música y al que estamos viendo desplegar sus 'artes culinarias' y su simpatía en 'Masterchef Celebrity 6' - donde ya suena como uno de los grandes favoritos - se ha sincerado y nos ha concedido una entrevista en la que nos habla del paso al frente en su carrera que supone protagonizar un musical.

- CHANCE: Contando los días para el musical, hay nervios.

- DAVID: Nervios y necesidad de volver a la normalidad, al trabajo, subir a un escenario, sentir al público y frente a uno de los proyectos más difíciles, pero más emocionantes y más ilusionantes que he tenido en toda mi carrera.

- CH: Tu primera vez en un musical.

- DAVID: Con mucha ilusión, ganas, quien me conoce sabe que a lo largo de mi carrera me ha gustado enfrentarme a retos, aprender, crecer como artista y persona y esta es una gran oportunidad, me ha llegado de la mano de Let's Go junto a mi directora y profesora de interpretación, estoy disfrutando el proceso como un niño, es volver a empezar, una sensación diferente, no solo cantar, es interpretar y realmente me ilusiona, me pone.

-CH: Has pedido consejo a amigos actores.

- DAVID: Si, tengo muchos amigos, he hablado mucho con Adrián Lastra, con Pablo Puyol, son buenos amigos y la verdad es que me ilusiona verles a ellos tan contentos, de que me vean entrar en su mundo, con mucho respeto, con mucho cariño, trabajando un montón para que salga lo mejor posible y que de alguna manera, aunque me vean entrar, consigan ver al final de la función a Sam.

- CH: Como es dar la vida a Sam.

- DAVID: Es una historia apasionante, es muy emocionante, hay partes muy divertidas, es exigente, estoy continuamente en escena, pero tanto las canciones como el texto, las canciones y mis compañeros es un regalo del cielo.

- CH: Como es tornear la arcilla.

- DAVID: Es una maravilla, súper sexy, súper bonito, romántico, pero toca la fibra. Quienes somos amantes de la película, poder verte dentro de la adaptación es realmente maravilloso. Es la película favorita de mis padres, yo la he visto 100 veces, es una peli que es atemporal. He tenido un perro que se llamaba Ghost*

- CH: Estaba escrito que tenías que hacer Ghost.

- DAVID: Algo me unía a esta maravillosa historia. Estoy muy agradecido y tengo muchas ganas.

- CH: Hacer una película tan romántica te da más responsabilidad.

- DAVID: Lógicamente, pero hay que pensar que es una adaptación, no es una película, siempre con el máximo respeto, deseando aprender y dar lo mejor. Son muchas horas, me levanto a las 8 de la mañana y llego a casa a las 10 de la noche. Faltan cosas por pulir, pero está muy avanzado, me lo estoy pasando como un niño en el patio del colegio, disfrutando un montón.

- CH: Te queda tiempo para más proyectos.

- DAVID: Si, ahora estaré hasta navidad con esto, pero ya tengo compuesto un nuevo disco íntegramente con canciones mías, tengo muchas ganas de hacer algo especial y empezaré con la gira. Ojalá podamos compaginar el teatro con la gira y nuevos proyectos de televisión.

- CH: Estábamos deseando ver Masterchef.

- DAVID: Está yendo muy bien. He aprendido mucho, otro reto difícil. No me gusta estancarme. La verdad que cuando llegan proyectos tan bonitos a los que no se puede decir que no es imposible, es un lujazo.

- CH: Te veíamos pasarlo mal en la primera entrega, al final los jueces valoraron tu esfuerzo.

- DAVID: Sí, yo empezaba de menos 3, pero estar pendientes porque se verá una gran evolución, voy a trabajar mucho. Ha sido una Master Class y un lujo compartir con todo el equipo. A todos les estoy muy agradecido, es un gran equipazo, un formato maravilloso.

- CH: En casa te animas a cocinar.

- DAVID: Todos los días, la cocina es cosa mía. La quise tapiar cuando terminó el programa, no me dejaron en casa.

- CH: Daniella te pide el plato estrella.

- DAVID: Si, este domingo se lo hice, unas costillas coreanas muy ricas, le gusta. Hay que aprender, son cosas que llevas a tu vida, me gusta ser anfitrión, que vengan amigos y familia, poder cocinar es un regalo. Así nos ponemos, nos encanta comer, celebrar la vida al final que ojalá podamos vivir con cierta normalidad y volver todos un poco a nuestro día a día.

- CH: Como ha sido trabajar con Terelu.

- DAVID: A Terelu la conozco hace 20 años, es un amor, es una persona maravillosa, os va a sorprender y lo va a hacer muy bien.

- CH: Es muy buena cocinera.

- DAVID: Muy buena, todas las Campos son muy buenas cocineras, lo sé de buena tinta.

- CH: Como a ves con todo esto de la vuelta de Edmundo a España.

- DAVID: No sé, con lo bonito que es esto, polémicas nada.