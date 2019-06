David Bisbal celebra su 40 cumpleaños arropado por sus fans

MADRID, 6 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida, David Bisbal se subió al escenario del Teatro Real para celebrar su 40 cumpleaños y es que quiso aprovechar la oportunidad para agradecer todo el cariño y el respeto que ha recibido por parte de sus fans desde que comenzó en el mundo de la música.

Feliz y orgulloso de su hijo Matteo, David contó con el apoyo incondicional de muchos amigos y rostros conocidos que no se quisieron perder el concierto y es que todos confesaron haber escuchado, bailado o catado algún tema del almeriense.

CHANCE: David, ¿qué tal?

David Bisbal: Estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos por venir a mi 40 cumpleaños. Es un honor la relación que hemos tenido con todos vosotros en este tiempo ha sido maravillosa. Me habéis acompañado en momentos especiales para mí. Es un concierto que le hago a esa gente que me ha dado ese cariño en todo este tiempo. He pensado en mi familia, amigos, club de fans y esta noche se retransmite vía streaming por todos los países y lo he hecho pensando en vosotros porque hemos tenido una relación muy sana. Siempre he sido un muchacho que siempre he querido dar lo mejor de mí, siempre dar lo mejor de mi imagen por nuestro país, por España, por Andalucía, Almería y creo que vosotros lo habéis sentido así. Estoy muy agradecido que estéis aquí.

CH: El regalo de este año ha sido tu hijo.

D.B: El regalo de este año ha sido maravilloso, tengo una familia fantástica. Los niños tienen colegio mañana, pero han podido acompañarme en la prueba de sonido y tendremos que pensar otro cumpleaños en fin de semana. Os quiero mucho.

CH: ¿Cómo está el niño?

D.B: Está hermosísimo.