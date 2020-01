David Beckham, fichaje estrella de Modern Family

La última temporada de Modern Family viene cargada de sorpresas. Entre ellas, destaca el cameo de David Beckham junto a Courteney Cox, la inolvidable Mónica en Friends. Una participación que ambos anunciaron hace meses y que ahora ya podemos disfrutar.

El encargado de mostrar al mundo su papel dentro de la sitcom ha sido el propio Beckham. De lo más emocionado, el exfutbolista ha compartido el momento en el que aparece en la serie junto a Courteny.

Still can’t believe this happened.

So excited to finally see the full episode tonight �� #ModernFamily pic.twitter.com/XJjijjoFn9