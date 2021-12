Darias señala "extraordinaria" respuesta de familias para vacunar a los niños

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado este miércoles en Toledo, en el arranque de la vacunación frente a la covid-19 en la franja infantil de 5 a 11 años, que la respuesta de las familias para vacunar a su hijos "está siendo extraordinaria" y se ha mostrado convencida de que seguirá así.

Acompañada por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, la ministra ha acudido al centro de salud del barrio toledano de Buenavista en el inicio de la vacunación infantil con cita previa contra la covid-19 y ha agradecido a cinco de los niños que han acudido (Mar, Irene, Candela, Esperanza y Nicolás) y a sus padres su "ejercicio de responsabilidad y civismo".

Darias ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que ha elegido esta comunidad por su "simbolismo", ya que el 27 de diciembre de 2020 en esta comunidad autónoma se vacunó frente a la covid a la primera persona en España (Araceli, en una residencia de mayores de Guadalajara), y ha subrayado que "en Castilla-La Mancha empezó el camino hacia esa normalidad tan ansiada con la vacunación, vacunación que está salvando vidas".

La ministra ha dicho que este inicio de vacunación en la población infantil "supone un hito importante" y se ha mostrado convencida de que será "un punto de inflexión para seguir atajando y gestionando esta pandemia", especialmente en el grupo de menores de 11 años que son los que en este momento tienen la incidencia más alta.

Ha dicho que el lunes llegaron a España 1,3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer adaptada al grupo de edad de 5 a 11 años (una población de 3,3 millones) y en enero llegará un segundo envío de 2 millones, de modo que entre diciembre y enero se podrá vacunar con una primera dosis a todo el grupo de edad.

La vacunación se ha iniciado desde las edades más altas (11, 10 y 9 años) y la ministra ha agradecido el trabajo de las autoridades sanitarias y, especialmente, del personal de Enfermería, así como la labor de la ponencia de vacuna y de la Comisión de Salud Pública que han determinado que este miércoles comience la vacunación.

Carolina Darias también se ha referido a la tercera dosis de la vacuna y ha explicado que en el seno del Consejo Interterritorial el proceso de revisión es continuo y se van incorporando nuevos grupos.

En este sentido, ha realizado una invitación a todos los miembros del Consejo a trabajar "de manera unida" y, sobre todo, con las aportaciones que den los expertos.

La ministra de Sanidad, asimismo, se ha mostrado partidaria de lo que ha denominado "cultura del cuidado", porque el coronavirus "está al acecho de quien no se protege o no tiene la inmunidad suficiente", y ha resaltado que en España sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en interiores y en exteriores si no se puede guardar la distancia de seguridad.