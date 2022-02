Darias revela que no se convocó un 3,5 % de plazas MIR de Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha revelado que en la convocatoria de plazas para la formación sanitaria especializada (MIR) 2021-2022 se han quedado sin convocar un 3,5 % de plazas de Medicina Familiar y un 25 % de Enfermería Familiar y Comunitaria al no tener las comunidades la suficiente acreditación de unidades docentes.

Así lo ha dicho Darias en el Senado este martes, al ser preguntada por Nerea Ahedo Ceza, representante del PNV sobre las medidas que ha previsto el Gobierno en el ámbito de sus competencias para dar cobertura a la demanda de profesionales en Atención Primaria y si considera suficiente la convocatoria de plazas MIR para esta especialidad.

"No se trata solo de incrementar plazas. Para poder hacerlo las comunidades tienen que tener la acreditación docente suficiente: estamos poniendo el énfasis en que se incremente. Ya hemos recibido 115 solicitudes de nuevas acreditaciones docentes para el año que viene", ha explicado la ministra durante su comparecencia.

Darias ha enfatizado el compromiso del Ejecutivo con la formación sanitaria especializada, con un incremento global de las plazas del 32 %, que en el caso de la Medicina Familiar ha sido del 29 % (de 1.810 en la convocatoria 2017-2018 a 2.336 en la actual 2021-2022) y de más de un 100 % en la de Enfermería Familiar y Comunitaria (de 316 a 768).

Darias ha resaltado que la Atención Primaria es el "eje vertebrador" del Sistema Nacional de Salud y recordar el Plan de Atención Primaria Comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud, con "acciones y medidas concretas".

Estas explicaciones no han satisfecho a la senadora vasca, quien ha comunicado a Darias su alegría por el incremento de las plazas MIR, aunque ha reiterado que "no es suficiente" y ha desvinculado al País Vasco de las comunidades que "no acreditan y no cubren las plazas de Formación Sanitaria Especializada".