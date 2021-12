Darias elogia la importancia de proyectos como VALTERMED para lograr "los mejores estándares de salud"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha elogiado la importancia de proyectos como el Sistema de Información de Valor Terapéutico de Medicamentos (VALTERMED) "para lograr garantizar el acceso a los mejores estándares de salud y procurar la sostenibilidad de los sistemas de salud", según informa el departamento.

Esta afirmación ha tenido lugar durante la clausura de la jornada '2 años de VALTERMED: Consolidación y perspectivas futuras' que se ha celebrado este martes en el ministerio de Sanidad, y sobre el cual, Darias ha apuntado que tiene un doble objetivo que constituye "un importante desafío" de las políticas farmacéuticas del futuro.

Asimismo, la ministra ha alabado la capacidad de este proyecto para disponer de datos en vida real a gran escala "sin los que no se podría avanzar firmes hacia ese doble objetivo" ya que "lo que no se mide, no se conoce".

Por último, el ministerio detalla que VALTERMED es el sistema de información corporativo del SNS para medir los resultados en salud de los medicamentos en la práctica clínica real. Un proyecto pionero a nivel europeo que dispone de más de 11.000 pacientes registrados y más de 6.000 usuarios dados de alta en España.