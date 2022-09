Darias buscará "el mínimo común entendimiento" para aprobar su ley de Sanidad

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha garantizado este lunes que no se va a detener en su objetivo de trazar consensos para que salga adelante su ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria que superó la pasada semana el primer escollo en el Congreso.

"Me he comprometido a avanzar con los consensos. Sé que es difícil. Sé que puede parecer imposible; también parecía imposible la semana pasada que la ley superase el trámite. Pero hay algo en lo que no me voy a detener, y es en alcanzar el mínimo común entendimiento", ha asegurado este lunes Darias.

La ministra se ha pronunciado así en el III observatorio de la sanidad organizado por el periódico El Español después de que el pasado jueves Darias lograse un acuerdo con los socios de investidura.

El texto de los socialistas salió adelante al rechazar Unidas Podemos y los socios de investidura con 191 votos las dos enmiendas de devolución presentadas por Vox y Cs, que sumaron 64 apoyos de los proponentes y 88 abstenciones del PP, mientras que PDeCat y Junts retiraron las suyas tras acordar con Darias garantías al modelo del concierto sanitario catalán.

Sanidad asumió negociar una serie de modificaciones para que la ley no afecte a las competencias autonómicas. También hay un compromiso alcanzado con Unidas Podemos para que se concreten la razones de "extraordinaria y urgente necesidad" para externalizar los servicios sanitarios así como los plazos, que no podrán ser por más de un año.

Tal y como se aprobó el texto en el Consejo de Ministros, el proyecto impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones público-privadas.

"Soy consciente que el foco se ha puesto en una parte, pero la ley es mucho más que esa parte", ha asegurado Darias en referencia a la limitación a las externalizaciones sanitarias, para acto seguido añadir que quiere que el "foco" pase a la ampliación de derechos en la atención sanitaria o a la prohibición de introducir nuevos copagos en el sistema.