Darias avisa de las secuelas de la guerra de Ucrania en salud mental infantil

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido este lunes de las consecuencias de la guerra de Ucrania en la salud mental de los millones de personas afectadas, las que huyen del conflicto y las que no han podido salir, y ha subrayado que los más vulnerables "vuelven a ser los niños".

Darias, que ha hecho estas consideraciones durante su intervención en la jornada "La mente no espera: la salud mental y la infancia y la adolescencia", organizada por Save The Children, ha insistido en que la guerra no trae solo consecuencias físicas "también mentales a futuro", especialmente en los niños que "están pagando un precio demasiado alto".

La titular de Sanidad ha avisado de que una vez acabe el conflicto quedará pendiente una "tarea de reconstrucción" no solo del entorno, "también la tarea de reconstrucción psíquica de la vida de tantas personas truncada".

Además, la ministra ha hecho referencia a la Estrategia de Salud Mental que ya está en marcha con una dotación de 100 millones de euros, 30 millones presupuestados para este ejercicio, con acciones y medidas específicas a la salud mental en la infancia y la adolescencia.