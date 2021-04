Darias asegura que no ha recibido "ninguna invitación" para visitar un hospital o centro sanitario de Madrid

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que no ha recibido "ninguna invitación" oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital o centro sanitario de la región, a pesar de que en varias ocasiones se ha mostrado "encantada" de poder visitarlos.

Darias se ha pronunciado así en el pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Echániz, sobre los motivos por los que ningún miembro del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha visitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Un centro hospitalario que, tal y como ha informado Echániz, ha "salvado hasta ahora" del coronavirus a más de 4.000 personas y ha vacunado contra el Covid-19 a más de 240.000 ciudadanos. "Ustedes lo que han hecho ha sido intentar sabotearlo", ha criticado el diputado 'popular' en la Cámara Baja.

Sin embargo, la ministra ha asegurado que no han acudido a visitar este hospital porque no se les ha invitado y, de hecho, ha recordado que ha estado en dos programas de radio realizados en el Hospital Gregorio Marañón y en el Puerta del Hierro y no acudió "ningún miembro" del Gobierno de la Comunidad Madrid, a pesar de que mostró su intención de volver de nuevo si le acompañase el consejero de Sanidad o cualquier otra persona del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, tanto Echániz como la ministra se han reprochado la actitud política que tanto el PP como el Gobierno están teniendo frente a la pandemia y, además, de cara a las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid. De hecho, el diputado del PP ha asegurado que si Pedro Sánchez hubiera estado en el Titanic hubiera "sacrificado a los niños y mujeres para salvarse él".

"Nunca han liderado la pandemia porque ustedes tenían un presidente que estaba mirando al espejo y sólo han acertado cuando han hecho a la Comunidad de Madrid o cuando no han rectificado. Han tenido prioridad para visitar desfiles de moda antes del hospital que más vidas ha salvado de España", ha criticado Echániz.

Finalmente, y en respuesta a estas afirmaciones, la ministra de Sanidad ha avisado de que mientras que el PP está en campaña electoral, ella está en la campaña "más importante que tiene España, la de la vacunación, la de la esperanza y la de la ilusión". "Espero que se sumen y que hagan política sana y decente, y no de estar en contra de la mejor herramienta de política sanitaria y económica: vacunar, vacunar y vacunar", ha zanjado Darias.