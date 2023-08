Daniel Sancho pasa a disposición judicial y es trasladado a los juzgados de la isla de Koh Samui

MADRID, 7 (CHANCE)

Última hora del caso de Daniel Sancho Bronchalo, hijo de Rodolfo Sancho, detenido en Tailandia tras haber presuntamente asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, un crimen que él mismo habría confesado ante la policía de Koh Phangan, donde está arrestado: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio? habría relatado en presencia de sus abogadas.

Según apuntan diferentes medios de comunicación, el joven ha sido trasladado este lunes por la policía tailandesa a la isla de Koh Samui y en las próximas horas pasará a disposición judicial y tras escuchar el veredicto del juez podría producirse su ingreso inmediato en prisión.

Pero antes de ese momento, Daniel ha hablado con una reportera de 'El programa del verano' y ha revelado que la policía le trata "muy bien". "Estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es Anantara" ha asegurado, explicando que aunque está "detenido" y "rodeado" de agentes, le habían llevado a cenar allí "porque ya han cerrado el caso". ?Y mañana estoy con veinte personas en una celda? ha añadido, consciente de que lo más probable es que el juez decrete este lunes su ingreso en la cárcel ante la gravedad del delito que presuntamente habría cometido.

Tal y como ha adelantado Antena 3, lo más seguro es que ingrese en la prisión de la isla de Samui, donde habría asesinado a Edwin Arrieta, una prisión provincial donde los delitos máximos son de hasta 15 años. A pesar de que se hayan presentado ya cargos contra él y su entrada en la cárcel pueda ser inminente, la espera del juicio podría durar meses. Y se especula con que al haber confesado su culpabilidad, las posibilidad de que sea condenado a pena de muerte -está en vigor aunque es muy raro que se aplique- son menores.

Daniel también ha hablado con EFE y, además de insistir en que la policía tailandesa le está tratando muy bien, ha revelado que ha podido hablar por teléfono con sus familiares y, aunque lógicamente no está bien y sabe lo que ha hecho y lo que le espera, quiere colaborar con la investigación en todo lo que esté en su mano.