Dani Rovira se sincera sobre su experiencia con el cáncer y lanza un galante mensaje a Ana Guerra

MADRID, 5 (CHANCE)

Noche de grandes emociones la que vivió ayer Dani Rovira. El programa que conduce, 'La noche D', se convirtió en uno de los galardonados en la gala de clausura de la décimo tercera edición del Festval y el actor fue el encargado de recoger el prestigioso reconocimiento.

Sin dudarlo ni un ápice, Dani destacó la labor de su equipo porque han conseguido hacer un programa "sin titulares porque no se buscan", y agradeció la oportunidad que les ha brindado televisión española, "Agradecerle mucho a TVE la confianza y en un momento en el que las audiencias mandan. Hemos estado grabando el programa con tranquilidad, sin presión, todos estamos encantados con todos", y confesar que este reconocimiento por parte del festival más importante de la televisión supone un "acicate" para seguir haciendo el programa en la línea que han marcado.

Completamente recuperado del linfoma de Hodgkin que sufrió hace un año, el malagueño habla abiertamente de la experiencia que vivió con el cáncer, una enfermedad de la que, asegura, ha aprendido mucho aunque no considera que tenga una nuvea vida: "No, una nueva vida no, porque uno sigue siendo el mismo, pero sí te replanteas muchas cosas. Te conoces, en cierta manera tengo que dar gracias a muchas cosas que me han pasado porque te hace click la cabeza, eso es una cosa que ya pasó, que no se me olvidará jamás, he aprendido mucho por supuesto".

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Dani Rovira, que comienza una gran etapa en su vida, tampoco dudo en enviar un mensaje lleno de galantería a Ana Guerra, con la que se le ha relacionado sentimentalmente. Al resaltar la belleza de la cantante canaria y recordarle que es una mujer muy guapa en todos los sentidos, el actor lo tiene claro: "Hombre, claro que sí".