Dan por controlado el brote de covid en Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha dado por controlado el brote de covid que ha afectado al centro.

Según ha explicado el jefe de la planta covid del hospital, José Luis Morales, el de esta semana es el segundo brote de covid en dos años en el centro, y "entra dentro de las estadísticas de cualquier hospital".

Los positivos, que no ha cuantificado, están aislados y el médico ha remarcado que están ingresados con covid, pero no por covid, es decir, que la causa de sus ingresos ha sido por otras patologías que no derivan del coronavirus.

De ahí que Morales haya insistido en que el brote "se ha controlado durante las primeras 48 horas" y está siguiendo el curso de cualquier otro brote infeccioso, como podría ser uno de gripe.

A día de hoy, el Arnau de Vilanova tiene dos plantas abiertas para pacientes covid, aunque no a plena capacidad, ya que todavía quedan camas libres para poder ingresar a más personas durante el fin de semana.

El perfil de los pacientes ha cambiado en los últimos días y, ahora, el 40 % están afectados por la variante ómicron, el 30 % por la delta y el 30 % restante todavía está por determinar.

En este sentido, Morales ha explicado que "los pacientes con ómicron ingresan de forma más leve", de hecho, el número de semicríticos por covid hace unas semanas era del 30 % y ahora es de un 3 %.

Lo mismo está pasando con los ingresos en UCI, que antes se podían registrar hasta uno al día y en lo que va de semana apenas se han producido dos.

El 33 % de los ingresados no están vacunados y, los que sí que lo están muestran una tendencia de patología menos grave, por lo que el médico ha recordado que "la vacuna no evita el contagio, pero sí la enfermedad grave".

Paralelamente, el responsable de medicina intensiva del Arnau y del Hospital Universitario Santa Maria de Lleida, Jesús Caballero, ha informado de que entre los dos centros hay 20 ingresados en la UCI por covid, un 75 % de los cuales son hombres con una media de edad de 60,2 años.

La estancia media en la UCI es de 15,2 días y, en la actualidad, la mayoría de ingresos son de la variante delta, un 45 % no están vacunados, un 40 % tienen la pauta incompleta y un 15 % con 2 dosis. EFE

