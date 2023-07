Damián Mollá llega encandilado de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "He estado con Isabel Preysler"

MADRID, 9 (CHANCE)

Damián Mollá, la hormiga Barrancas de 'El Hormiguero', llegó esta madrugada al Hotel Riz completamente encandilado tras la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tanto es así que no dudó en hablar con la prensa que se encontraba en las inmediaciones y desvelar cómo había sido el enlace.

"Ha sido precioso todo, nos ha encantado la comida deliciosa, yo qué sé, todo precioso, he estado hablando con Isabel Preysler" nos explicaba el colaborador, muy feliz por haber podido hablar con la Socialité.

Además, no dudó en narrar su peculiar conversación con Preysler: "me ha encantado, yo desde el principio he notado que en el castillo había un oso panda, había bambú, pintura de oso panda, le he preguntado a Isabel Preysler y me dic que efectivamente me lo ha confirmado, que efectivamente en el castillo había un oso panda pero no le han liberado porque podría ser peligroso".

Damián lo tiene claro, y entre Isabel y Carolina Molas, se decanta por la filipina "para mí Isabel siempre gana a cualquiera... Carolina un 9,9 e Isabel un 10" puntuaba así los looks más comentados de la boda.

Asimismo, tiene claro que es más de Tamara que de Íñigo: "Yo soy más de Tamara, Íñigo súper bien, le he felicitado, ha dado un discurso precioso y lo he felicitado roque ha estado enorme, el tío". Además, le felicita por haberse convertido esa noche en Marqués consorte aunque nos confesaba que "claro, ya era marqués y no se lo he dicho, he quedado fatal".

Por último, el humorista tiene claro que Íñigo siente amor verdadero por quien es ya su esposa "claro que sí, hay que creer en el amor a tope con él" y además les augura como pareja "todo el futuro del mundo". Asimismo, de broma, nos decía que Tamara está embarazada de gemelos "no quiero dar exclusiva".