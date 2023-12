CyL reclama al Gobierno más información y coordinación ante la llegada de migrantes

La consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha relatado que la principal reivindicación que Castilla y León ha llevado a la Conferencia Sectorial de Migraciones celebrada este jueves es reclamar al Gobierno central más información y coordinación ante llegada de migrantes.

Blanco Llamas, quien ha comparecido junto al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que la Comunidad ha vuelto este jueves a reiterar su demanda de avanzar en "información, colaboración y coordinación".

"Castilla y León es una tierra solidaria, lo hemos dicho siempre, y lo queremos seguir siendo, para prestar la mejor atención no puede ser que no nos enteremos de cuando llegan migrantes y no se nos informa de cuando se van esos migrantes", ha señalado la consejera, quien ha apuntado a que en la mayoría de los casos el Gobierno regional recibe esta información a través de las entidades que les atienden.

"Nuestra postura es solicitar y demandar esa información, esa coordinación tan necesaria, sobre todo ahora que la UE aprueba nueva normativa al respecto y, por supuesto, en el caso de que sean menores no acompañados", ha zanjado.