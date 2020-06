CyL pide a Illa que explique a los líderes del PSOE en la CCAA por qué no se pueden abrir todos los consultorios

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, le ha pedido al ministro del ramo, Salvador Illa, que explique a los responsables y líderes socialistas en la Comunidad por qué no se pueden abrir todos los consultorios médicos de la Comunidad, más de 3.600, y ha insistido en que para poder pasar de fase en la desescalada es una exigencia la garantía de circuitos Covid y No Covid.

Así lo ha explicado Casado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y en relación a las declaraciones del secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que considera "irrenunciable" para avanzar en el pacto de reconstrucción de Castilla y León la apertura de los consultorios en el medio rural.

Al respecto, Verónica Casado ha explicado que para poder pasar a fase 2, tal y como se ha pedido desde Castilla y León, "hay que garantizar el funcionamiento de circuitos Covid y No Covid" en hospitales, urgencias y centros de salud y ha aseverado que "no están cerrados ni los consultorios ni los centros de salud" lo que está cerrado "es la libre circulación".

Y es que, tal y como ha explicado Casado, "el acceso a los profesionales de los consultorios y centros de salud es total" a través del sistema de consulta telefónica, que funciona "como un filtro para determinar cuándo, cómo y donde atender" a las personas que requieran atención médica presencial, a lo que ha añadido que estos espacios se abrirán "si es necesario".

Por ello, Verónica Casado ha recordado que Castilla y León no podrá pasar a Fase 2 si no hay "garantía" de protección de los ciudadanos a través del funcionamiento de los circuitos Covid y No Covid, por lo que ha pedido a los gerentes de salud que convoquen los consejos de salud de las 247 zonas básicas de salud y les expliquen la situación y cuáles son los motivos y criterios a seguir.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, cree que es "difícil de entender" la postura del PSOE a este respecto cuando no se ha querido sentar a una mesa y ha preferido hacerlo a través de los medios de comunicación.

Al respecto, Igea se ha preguntado qué habría pasado si se hubiesen mantenido abiertos los consultorios del medio rural y cuántas zonas que no han declarado ningún caso de Covid a lo largo de la pandemia habrían permanecido sin contagios, porque, tal y como ha aseverado, "la existencia de cita previa, con profesionales con equipos de protección, hace que el riesgo se reduzca de manera radical".

"Aumentar la movilidad y exponer a la gente más vulnerable--las personas mayores-- con una menor precaución habría incrementado la infección en las zonas que no han registrado caso alguna", ha subrayado Francisco Igea, quien ha insistido que son necesarios los circuitos Covid y No covid, con dos entradas y dos salidas, para evitar los contagios cruzados, y es condición para poder pasar a Fase 2.