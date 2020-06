Cvirus.-Vox llevaría a los tribunales a responsables de la gestión de residencias de Madrid "si fuera necesario"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este viernes que según vayan viendo el avance de la comisión de investigación en residencias que se creará en la Cámara regional "si fuera necesario" llevarían a los tribunales a los responsables de la gestión en las mismas para que "respondan".

En una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, al ser preguntada por este supuesto, ha indicado que la responsabilidad penal lo tiene que decir un juez y que ellos pueden encargarse de exigir responsabilidades políticas. Cree que el vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, así como los responsables de la Comunidad "que hayan tenido que ver con esos protocolos" deben dar explicaciones en la comisión ante "esta terrible situación".

"Según veamos el avance de la comisión, si viéramos que es necesario, llevaríamos a los tribunales a que respondan. Ya pedí a Ayuso la dimisión de (el consejero de Políticas Sociales) Alberto Reyero, por esa falta de actuación y negligencia por miedo a la opinión pública. Por lo menos, que dimitan aquellos que han tenido que ver en esta toma de decisiones", ha insistido.

Asimismo, la líder de Vox en Madrid ha recalcado que "todos los españoles tienen los mismos derechos a ser atendidos, independientemente de su raza o situación o si tiene una enfermedad crónica". "Tienen derecho a que se les recibiera en un hospital y no se puede elegir. Un político no puede elegir a quién salva y a quién no", ha lanzado.

Por último, Monasterio ha aconsejado al Gobierno regional que se centre en "actuar y funcionar de forma conjunta y eficaz, para hacer frente a la crisis económica y social que viene en otoño". "Desde Vox daremos la estabilidad que haga falta para que se puedan aprobar las medidas y encarar un posible rebrote", ha trasladado.