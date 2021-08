Cvirus.-P.Vasco pide "reflexión" a quienes no atienden a que "no es momento de fiestas" y la incidencia es muy elevada

No se plantea la vacunación sin cita previa porque el modelo en Euskadi "está funcionando adecuadamente" y "con seriedad"

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha insistido en que "no es tiempo de fiestas" y ha pedido que "reflexione" a la "parte minoritaria" de la población que "no se da cuenta de que el momento es difícil", ya que la tasa de incidencia de la pandemia sigue "muy por encima de cualquier escenario en que pensemos que estamos saliendo de esto". En este sentido, ha advertido de que las personas jóvenes que se están contagiando también están "llegando a las UCI".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha reiterado su llamamiento a la población para que mantenga las medidas preventivas frente a la pandemia en las fechas en las que Bilbao y San Sebastián deberían haber celebrado sus fiestas si no hubieran sido suspendidas por la pandemia. "No es tiempo de fiestas ni en Bilbao, ni en Donostia, ni en ningún sitio", ha insistido.

La consejera ha advertido de que el virus usa "cualquier resquicio", por lo que "es importantísimo" el uso de la mascarilla, las medidas de higiene, el mantenimiento de la distancia e intentar evitar aglomeraciones. "Sabemos que eso es efectivo", ha subrayado Sagardui, que ha indicado que no hay "más que mirar a los datos", como el aumento de contagios en Álava tras las 'no fiestas' de La Blanca en Vitoria.

"Estoy segura de que hemos aprendido y de que vamos a hacerlo. Este año jairik ez", ha afirmado. Aunque "la gente responde a las llamadas" que hace Osakidetza en este sentido, ha reconocido que "hay un grupo que no lo hace probablemente porque están en una situación de falsa seguridad" y también por el "cansancio tras año y medio largo" de pandemia y restricciones.

Por ello, ha instado a "reflexionar" a esa "parte minoritaria de que no se da cuenta de que el momento es difícil". En este sentido, ha subrayado que, pese a que la tasa de incidencia acumulada está descendiendo y hoy se bajará "probablemente" de los 500, "está muy por encima" de las previsiones que se habían realizado en junio y "de cualquier escenario en que pensemos que estamos saliendo de esto".

Sagardui ha señalado que la gente que se está infectando ahora es más joven, pero también está requiriendo hospitalización y está "llegando a las UCI", donde ayer había 75 personas y no se prevé todavía "una evolución en descenso de esos datos". "El riesgo es real y el riesgo es la vida humana", ha advertido.

En estas Unidades de Cuidados Intensivos la mayoría de los pacientes no estaban vacunados. Entre los que sí lo estaban, ha explicado la consejera, se encuentran personas que se contagiaron en los días previos a recibir la primera dosis y otras que tienen las dos dosis pero no han generado una respuesta inmunitaria "suficiente" porque la vacuna "no es infalible" y "no todos los organismos son capaces de reaccionar a ello".

VACUNACIÓN

Por otro lado, ha destacado la respuesta "modélica" que ha tenido la vacunación en la población vasca, con un índice "anecdótico" de rechazo, y se ha mostrado convencida de que se va a ir recuperando paulatinamente el ritmo de vacunación tras las fechas estivales. De este modo, ha reiterado el llamamiento a que las personas aún no vacunadas "vayan cogiendo cita" lo antes posible.

Aunque ha admitido que "existe preocupación" por que en algunas personas pueda haber "una falsa sensación de seguridad" por "una situación de muy buena salud o ser joven", ha considerado que en la ralentización de la campaña en verano es "más fundamental el hecho temporal de las circunstancias".

"La población es consciente de que no tenemos mejor herramienta para protegernos que la vacuna", ha confiado la consejera vasca, que ha afirmado que su objetivo es vacunar "al 100%" de la población, salvo las personas que tengan contraindicada por cuestiones salud.

Preguntada por la posibilidad de vacunar sin cita previa, como otras comunidades, ha incidido en que "el proceso de vacunación requiere hacerlo con garantías", para lo que se necesitan "espacios adecuados, procedimientos adecuados y bien cumplimentados: es el hecho de vacunar, de registrar, de incluirlo en las historias clínicas...".

Según ha indicado, "para eso el proceso diseñado en Euskadi es muy adecuado" y, además, se ha adecuado a "las características de cada colectivo en cada momento" y "está funcionando adecuadamente".

La consejera ha explicado que "hay disponibilidad para que, con cita, la gente pueda adecuarlo a sus necesidades, a sus obligaciones, y también al orden que necesitamos para hacerlo con esas garantías". "Creo que es así como se deben hacer las cosas, con esa seriedad", ha señalado.

RESIDENCIAS Y CENTROS EDUCATIVOS

Por otra parte, ha reiterado que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones vascas mantienen "una observancia continua" sobre las residencias de personas mayores y con discapacidad y no han "dejado de hacer replanteamiento en ningún momento" tanto con evolución favorable como desfavorable.

La consejera ha indicado que, en todo caso, "a mayor incidencia a nivel social, mayor en esos ámbitos por mucho que intentemos preservarlos, porque las medidas no han dejado de estar en ningún momento".

En relación al debate sobre la obligatoriedad de vacunarse en el personal de estos centros residenciales, ha insistido en que la ley no ampara la vacunación obligatoria.

"El escenario es aquí y ahora. Ahora es cuando necesitamos que estén vacunadas. Las herramientas que podamos establecer para el futuro, hablaremos cuando toque hablar. Tenemos una nueva ley de Salud Pública que empieza su recorrido y sobre la que tendremos que establecer discusiones, comentarios, intercambios de opiniones, pero es ahora cuando quiero que todos nos vacunemos", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que los departamentos de Salud y Educación trabajan en los protocolos para la vuelta a clase en septiembre y se han trabajado "varios escenarios para ver cuál es el más adecuado aplicar" cuando se inicie el curso.

Según ha indicado, el profesorado está vacunado y el objetivo es que el curso se inicie "con todo el porcentaje que sea posible" de alumnos mayores de doce años vacunados, lo que "va a marcar una diferencia", pero se desconoce "cuál va a ser la situación epidemiológica en Euskadi" ya que es "muy cambiante".