Cvirus.-Presidente de Aragón, sobre la condena por falta de protección a sanitarios: "Hicimos lo que teníamos que hacer"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que respeta la sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel que condena al Ejecutivo por no suministrar equipos de protección a sus empleados sanitarios durante el inicio de la crisis ocasionada por la COVID-19, aunque ha subrayado que discrepa: "Hicimos todo lo que teníamos que hacer para surtir de material al personal sanitario".

Este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, ha detallado que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ha subrayado "la convicción" de que se hizo "todo" lo posible para suministrar el material de protección "al personal sanitario, personal de toda índole".

Lambán se ha referido a las dificultades de suministro que tuvieron "absolutamente todas las comunidad autónomas, todos los países de la Unión Europea" y que fue "una prioridad comprar, buscar, adquirir, ese material de suministro en lugares tan remotos como China y otros países asiáticos".

Así, ha incidido en que desde el Gobierno aragonés hicieron "absolutamente todo" lo que estuvo en su mano y enfrentándose "a un fenómeno, al coronavirus, que era imprevisible, que irrumpió en nuestras vidas y en las de todos los ciudadanos europeos de una manera imprevista".

"Hemos lamentado mucho, muchísimo, que los profesionales tuvieran que trabajar con un grado de exposición que no era adecuado, porque faltó durante un tiempo el material adecuado, pero desde luego imputársenos mala fe, desidia o algo por el estilo es algo que no podemos aceptar, es algo con lo que no estamos de acuerdo, por eso hemos recurrido la sentencia", ha resumido.