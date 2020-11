Cvirus.-Navarra dice que Salud seguirá recurriendo al pago de productividad por la falta de profesionales

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha asegurado que el Ejecutivo tendrá que seguir recurriendo al pago de la productividad al personal sanitario por la realización de actividad extraordinaria ante la "falta de profesionales para contratar".

En una comparecencia en el Parlamento foral para analizar un informe de la Cámara de Comptos sobre retribuciones variables del Servicio Navarro de Salud, Santos Induráin ha explicado que el abono del concepto de productividad "ha ido incrementándose" en los últimos ejercicios como consecuencia de esa falta de profesionales, aunque ha asegurado que "la primera opción" que utiliza el Servicio Navarro de Salud para cubrir ausencias o nuevas necesidades es la contratación. "Solo el supuesto de que haya una falta de profesionales nos obliga a recurrir a la productividad y entonces es cuando se abona", ha dicho.

Además, ha señalado que "la realidad es que la actividad extraordinaria es voluntaria, por lo que estamos dependientes de la voluntad de los profesionales para realizarla". "La situación a medio y largo plazo no tiene apariencia de mejora, por lo que esta herramienta de gestión se va a usar más en el futuro", ha indicado.

Santos Induráin ha apuntado que "la irrupción de la pandemia ha tenido una influencia cuantitativa determinante" en el pago de retribución variable, aunque ha apuntado que "en el plano cualitativo no ha hecho más que evidenciar cuestiones de fondo que hay que abordar". "Afronto con total decisión las recomendaciones de Comptos e ir avanzando hacia las causas de fondo", ha asegurado.

No obstante, ha señalado que la primera conclusión del informe de Comptos es que "el nivel de control de los procedimientos de gestión de las retribuciones variables y de los sistemas de información que los soportan garantizan razonablemente su correcta ejecución, la correcta contabilización de las transacciones y la integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la información relacionada".

Sobre la recomendación de Comptos de que se mejoren los sistemas de control, Santos Induráin ha señalado que su Departamento trabajará en ese sentido.

El informe explica que existen trece tipos de retribuciones variables, entre las que destacan por su importancia la guardia con presencia física, festivos, productividad, guardia localizada y nocturnidad.

Entre 2015 y 2019 el pago de esas retribuciones sumó 283 millones, con un gasto medio de 56 millones por año. El año pasado se abonaron 62 millones por esos conceptos, cobrados por la gran mayoría de la plantilla: 10.700 profesionales.

El 70% del gasto en retribuciones variables se destina a atención especializada, el 25% a primaria y el resto, entre otros, a Salud Mental y Banco de Sangre.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha reconocido que ahora hay dificultades para la contratación de profesionales, pero "no hace dos años", y ha criticado que "se utilizaban herramientas de gestión de recursos que nos parecen preocupantes". "Hay que buscar fórmulas más claras y transparentes, que todo el mundo sepa qué se paga y por qué se paga, y que sean más fáciles de controlar por parte de la Administración", ha defendido.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha afirmado que el incremento de gasto se debe principalmente a las "tan denostadas peonadas en otro tiempo, esas con las que los grupos que ahora apoyan el Gobierno hicieron tanta sangre de forma destructiva contra Gobiernos de UPN, pero ya hemos visto que muchos de esos grupos llevan cinco años en el Gobierno y no tenían alternativas, de hecho están gastando en productividad más que nunca". Ibarrola ha pedido además que se den a conocer "los resultados de ese alto incremento de coste en los últimos cinco años" y ha dicho que "la situación en lista de espera dista mucho de acercarse a la conseguida en 2010".

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha afirmado que "si queremos una atención de calidad, pública, para todos, las 24 horas del día, los 365 días del año, las retribuciones variables a día de hoy son necesarias, más con la pandemia que nos ha tocado y además queriendo mantener una actividad no Covid". No obstante, ha señalado que "son retribuciones que se tienen que auditar, controlar y llevar con una buena gestión".

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado que se destinan "unas cifras de dinero muy importantes a retribución variable, 283 millones entre 2015 y 2019, son muchos millones, con un número alto de profesionales que cobran parte de su salario por este sistema". Ha indicado que esta retribución variable "en este momento es necesaria, lo cual no nos gusta, y que sea necesario no quiere decir que no tengamos que tener una mirada larga para ver cómo lo vamos a hacer a medio y largo plazo y tenemos que ir buscando formas diferentes de compensar el trabajo".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, se ha alegrado de que la consejera asuma las recomendaciones de Comptos y ha afirmado que "este problema viene de atrás, no solo en Salud sino en otros ámbitos de la Administración". "Vienen compensando diferencias retributivas con diferentes complementos a lo largo de los años. Esto es una cuestión de Función Pública y hace falta por fin abordar la reforma del Estatuto del Personal al Servicio de la Administración Pública para unificar todo lo unificable, porque no todo es unificable", ha apuntado.