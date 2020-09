Cvirus.-IU-A insiste en reforzar la Atención Primaria: "El camino para que no se colapse es la contratación de personal"

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha insistido en que la Junta tiene que "contratar más personal", ya que "es la única vía para acabar con la saturación de la Atención Primaria".

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha lamentado que la Atención Primaria está "saturada", lo que ha calificado de "grave" cuando se afronta una pandemia. "Están saturados --los sanitarios--, se venía venir y ante eso Jesús Aguirre plantea horas extra para el personal sanitario y más atención telefónica".

Así, ha subrayado que se demuestra que "no han hecho sus deberes" y ha vuelto a recordar que Andalucía es "la comunidad que menos PCR ha hecho por cada 100.000 habitantes", además de que "no se han contratado los suficientes rastreadores, y la Atención Primaria no ha sido reforzada".

"El camino para que la Atención Primaria no se colapse es la contratación de personal", ha dicho, insistiendo en que "si la atención en su nivel primario se satura y colapsa vamos a la segunda barrera en donde lo que tenemos que contar son camas de hospitales libres y si hay respiradores para todos".

Así, ha dicho que "no tenemos por qué estar pensando en si habrá respiradores para todos; ya pasamos por eso, queremos saber desde ya que hay Atención Primaria reforzada que va a frenar la pandemia en estos primeros estadios de esta segunda ola".

A su juicio, "la Consejería de Salud no responde ni al sentido común ni a lo que están haciendo otras comunidades de manera exitosa para frenar la pandemia", poniendo como ejemplo Asturias, que "ha tomado medidas que aquí no se quieren tomar".

Ha incidido en que en Andalucía, la primara medida que se tiene que tomar "es aliviar con más contrataciones el servicio de Atención Primaria y se alivia con más personal no sobrecargando con horas extra a los que ya están contratados"; además de más test PCR pero que se hagan fuera de los centros de Atención Primaria "y no dejar toda la atención en telefónica, también presencial, porque ahí es cuando el médico puede detectar muchas veces síntomas y patologías que de ninguna manera el paciente le va a expresar por teléfono porque lo desconoce".

"RECETA FRACASA"

Por otro lado, ha advertido de que "lo que vemos ante esta segunda ola es que el Gobierno andaluz aplica una receta ya fracasada" y que "sigue la hoja de ruta neoliberal de no invertir en los servicios públicos, no reforzar servicios públicos y su apuesta por lo privado. Así ha ocurrido en el sistema educativo y ocurre en el sanitario".

"Ya no es solo un problema de desigualdad, es también sanitario que puede tener enormes consecuencias a nivel económico. Nos estamos jugando en esta pandemia, si se sigue gestionando con estas medias tintas del Gobierno andaluz, que el problema social y económico en Andalucía se agrave porque las consecuencias sanitarias de esta ola de la pandemia se nos vayan de las manos", pidiendo no seguir el camino de Madrid: "Pedimos a Juanma Moreno --presiente de la Junta-- que se aleje del carril de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que tome medidas y refuerzo", ha concluido.