Cvirus.-Illa no tiene constancia de que la cepa británica haya llegado a España y critica los conciertos de Raphael

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España "no hay constancia" de que haya presencia de esta cepa, pero eso no quiere decir que no esté.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que este lunes por la mañana habrá una reunión a nivel europeo para tomar una decisión, después de que países como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia hayan decidido cancelar los vuelos con Reino Unido, y ha avisado que España es el segundo país de la UE en número de cepas de Covid-19 y el quinto o sexto del mundo: "Hemos secuenciado entre 4.000 y 5.000 cepas".

"Hemos apostado por estas medidas sean coordinadas. Es bueno que haya una respuesta coordinada a nivel europeo", ha destacado el ministro, que ha asegurado que se están reforzando los controles de entrada a España y que la vacuna también será efectiva con esta cepa del coronavirus.

Illa ha concretado que este fin de semana habló con su homólogo en Alemania y también con el británico, así como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto y el Gobierno está valorando qué hacer, y ha apuntado que con esta nueva cepa puede aumentar la transmisibilidad pero no está demostrado científicamente aún, sino que "es una posibilidad".

Ha recordado que desde el 23 de noviembre las personas que llegan a España de países de riesgo deben hacerse una PCR y ha subrayado que se han "reforzado los mecanismos" de control en los aeropuertos y que no hay incidencias, y ha pedido esperar a lo que se decida en la reunión a nivel europeo.

CONCIERTOS DE RAPHAEL

"Me ha disgustado un poco. Cumplía con el aforo pero no son los tiempos, se debe ir muy alerta en actos tan masivos", ha asegurado el ministro sobre los conciertos de Raphael celebrados este fin de semana en Madrid en el Wizink Center, a los que asistieron 5.000 personas.

Ha insistido en que se debe extremar la prudencia estos días y ha reiterado que "no es bueno tanta gente de golpe en un concierto", tras escuchar las declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendiendo que el concierto cumplía con las medidas de seguridad establecidas.

VACUNACIÓN

El ministro ha explicado que están organizando la campaña para fomentar la vacunación, ha afirmado que él se vacunará y ha valorado que también lo haga el presidente de EEUU, Donald Trump: "Está muy bien que lo haga Trump porque ha sido anticiencia. Aquí en Europa hemos sido prociencia. Él lo ha hecho porque ha tenido actitudes que debe corregir", ha apuntado.

Illa ha concretado que están valorando si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe ponerse la vacuna ahora: "Hará lo que haya que hacer. En nuestro caso, en el contexto europeo, tendremos que vacunarnos cuando toque", ha apuntado el ministro, que ha dicho que sí lo harán personas relevantes en las franjas establecidas y habrá una primera persona que se la ponga.

Sobre los lugares concretos donde se pondrá la vacuna, Illa ha explicado que los detalles los deberán dar las comunidades autónomas y, en el caso de Catalunya, lo decidirá la Generalitat, que "está haciendo un trabajo muy bueno, magnífico", ha dicho el ministro.

Ha afirmado que no se sabe con certeza cuánto durará la inmunidad de la vacuna, pero ha indicado que este tipo de vacunas tienen inmunidades largas "no de 6 meses o un año", aunque ha concretado que es probable que haga falta una dosis adicional en 2022, pero lo más probable es que no sea necesario vacunarse cada año, en sus palabras.

"En verano estaremos en una situación mucho más similar a la del 2019 que a la del 2020", ha asegurado Illa, que ha vaticinado que se podrá ir de vacaciones por Europa y países donde haya una parte importante de la gente vacunada.

GESTIÓN DE MADRID

Sobre la gestión de la Comunidad de Madrid de la pandemia, Illa ha sostenido que el Gobierno autonómico ha hecho "lo mismo que en todas partes", y ha dicho que en Madrid hay un dato que les diferencia del resto de territorios y es un porcentaje superior de personas que han pasado la enfermedad, y un 60% de personas en residencias que han pasado el virus: "No hay milagro ni misterio, hay más ruido y titulares pero las cosas en todas partes van igual".

"No hay maquillaje de datos ni en Madrid ni en ningún sitio. Si tuviera constancia actuaría", ha subrayado el ministro, que ha destacado que mantiene una comunicación fluida con todas las comunidades autónomas y que el único momento en que hubo discrepancias con Madrid fue a principios de octubre, cuando el Gobierno pidió medidas más drásticas y se tomaron.

DESCARTA CONFINAMIENTO TOTAL

Illa no cree que haga falta un confinamiento total, ha dicho que es partidario de "medidas drásticas pero quirúrgicas" y ha sostenido que las medidas que se están tomando no son laxas en comparación con las de otros países y que afectan a muchos sectores económicos.

Ha destacado que el Gobierno trabaja en un paquete de ayudas para el sector de la restauración, "que es probable que vaya mañana en el Consejo de Ministros", tras lo que ha descartado compararse con países como Alemania y ha sostenido que España ha hecho un despliegue suficiente de recursos.

"En Alemania también hay quejas. Todos debemos hacer esfuerzos en este sentido, debemos hacer un esfuerzo para comprender las medidas", ha señalado el ministro de Sanidad, que ha añadido que esto no es una cuestión que competa solo al Gobierno, sino a todos, en sus palabras.

Illa ha indicado que el Gobierno está trabajando para abrir un centro estatal de salud pública junto con las comunidades autónomas, que prevé estar en funcionamiento en la primera mitad de 2021, y ha asegurado que esto supondrá "un refuerzo de las competencias" y un ejercicio de coordinación entre las autonomías.

Preguntado por si habrá un carné de vacunación, Illa ha dicho que se ha creado un registro Covid en el que constarán las personas que han recibido la vacuna, pero ha añadido que han decidido a nivel europeo sobre un carné, que "tiene pros y contras" y lo deben valorar porque ahora no hay una decisión tomada al respecto.