Cvirus-Galicia no tiene "encima de la mesa" nuevos pasos de desescalada y ve "difícil" adelantar medidas de Semana Santa

La Consellería de Sanidad y los expertos del comité clínico no tienen todavía "encima de la mesa" los posibles próximos pasos de la desescalada en Galicia, que podrían pasar por aumento de aforos o de grupos, y creen que es aún pronto para tener un "posicionamiento rotundo" sobre las medidas que deben regir en Semana Santa y que tendrán que ser acordes con la situación epidemiológica en aquel momento.

Así lo ha explicado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el último comité clínico, en el que se ha decidido, entre otras cuestiones, que las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra permanezcan perimetradas, mientras se abre la de Ferrol.

Con ello, tanto estas dos áreas como los municipios de Cariño, Tordoia, Porto do Son, Guitiriz, Lourenzá, Pobra do Brollón, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén y Boborás, quedan en nivel alto de restricciones, con reuniones de hasta cuatro no convivientes, hostelería solo en terraza al 50% y limitación de movilidad --dentro de las áreas sanitarias cerradas y entre ellos en el resto de ayuntamientos--. Por su parte, el municipio pontevedrés de Soutomaior es el único de Galicia que permanece en el nivel máximo, lo que supone que no se permiten las reuniones de no convivientes, ni la movilidad fuera del ayuntamiento, mientras que la hostelería debe permanecer cerrada.

El resto de los ayuntamientos gallegos queda en el tercer nivel, con restricciones de carácter medio, que permiten un aforo del 30% en el interior de bares, restaurantes y cafeterías y del 50% en las terrazas. Asimismo, está permitida la movilidad con ayuntamientos en el mismo nivel y reuniones de no convivientes con un máximo de cuatro personas.

PRÓXIMOS PASOS

A pesar de certificar que Galicia sigue en una situación de mejora, la Consellería de Sanidad aún no ha precisado cuales podrían ser los pasos a dar y los siguientes niveles de avance en la desescalada de la Comunidad.

Sobre esta cuestión, preguntado por los medios, el conselleiro ha apelado a la "prudencia" y a ir "paso a paso" en la desescalada, por lo que las posibles medidas adicionales "no están encima de la mesa en este momento". "No nos parece prudente pensar en otros pasos", ha dicho.

Aunque "aún es pronto" para ello, García Comesaña ha apuntado a cuestiones como las reuniones de no convivientes o el aumento de aforos como próximos pasos. En la actualidad, el número máximo de no convivientes que pueden encontrarse en los municipios en mejor situación es de cuatro, una cifra que "podría aumentarse" en el futuro, así como los aforos para hostelería y comercio. En cuanto al cierre de la hostelería a las 18,00 horas, el conselleiro cree que "es oportuno" y "no están previstos cambios a corto plazo".

SEMANA SANTA

En cuanto a las medidas que deben imperar durante la Semana Santa, Julio García Comesaña ha afirmado que este mismo martes recibieron el borrador del Gobierno central que se tratará en el Consejo Interterritorial y que se está "analizando". Por ello, ha pedido trasladar primero su postura en esta reunión entre comunidades antes de hacerla pública.

En todo caso, el conselleiro ha afirmado que es necesario "pensar muy bien las medidas para Semana Santa", teniendo en cuenta que "aún faltan tres semanas". "Es francamente difícil, a falta de más de un ciclo epidemiológico --14 días--, tener un posicionamiento rotundo", ha dicho García Comesaña, para quien las medidas deben depender "de la situación epidemiológica que haya en ese momento". Asimismo, ha apostado por acordar un documento de consenso entre las comunidades como mejor vía.

CIERRE PERIMETRAL Y TOQUE DE QUEDA

Finalmente, también a preguntas de los periodistas, el conselleiro se ha referido al cierre perimetral de la comunidad gallega y al toque de queda, que, por el momento, Galicia mantiene en las 22.00 horas.

Sobre la segunda cuestión, el conselleiro ha reiterado que los expertos van "paso a paso" y ha afirmado que, con la hostelería cerrando en la Comunidad a las 18,00 horas, "no se está planteando modificar el toque de queda". No obstante, ha dicho que "no es descartable en las próximas semanas" si los datos evolucionan como hasta ahora.

En cuanto al cierre perimetral de la Comunidad, ha apelado a la misma prudencia que con la desescalada o con el toque de queda, alegando que "de momento se está en la fase de ir abriendo" progresivamente territorios interiores y "todavía quedan cerradas áreas tan importantes como A Coruña o Pontevedra". "Si los datos lo avalan, lo haremos lo más pronto posible", ha garantizado.