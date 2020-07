Cvirus.-Feijóo dice que es "un disparate" que no haya una ley que permita "tomar decisiones ágiles" ante los rebrotes

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que es "un disparate" que no exista una ley orgánica que permita al Gobierno, a propuesta de las comunidades autónomas o de las autoridades sanitarias, "tomar decisiones ágiles" ante los rebrotes de coronavirus.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, el presidente gallego ha denunciado la lentitud con la que los territorios deben enfrentarse a "un virus que esta en la calle". "No vamos a aguantar el impacto que supone volver a cerrar y a desactivar la economía", ha advertido.

En esta línea, Feijóo ha insistido en que lleva dos meses exigiendo una pequeña modificación de la ley orgánica de salud para no acudir de formar recurrente al estado de alarma durante los dos años "que al menos" puede durar la pandemia de coronavirus.

"Vemos que no hay herramientas ni posibilidades para gestionar desde el punto de vista jurídica algo que tiene un impacto enorme no solo en la salud pública, sino en la economía", ha lamentado el mandatario gallego.

Así, Feijóo ha relatado cuáles fueron los pasos que tuvo que tomar para decretar el confinamiento de la comarca de A Mariña lucense, con un brote que dejó hasta este lunes 184 nuevos casos positivos, y en el que la Xunta realizará un "cribado exhaustivo" a los colectivos "más expuestos a la COVID-19".

"Tuvimos un brote, y parecía razonable (confinar), y tuvimos seis hospitalizados. Pero para eso he tenido que ir al juez y me han cuestionado si tenía competencias o no para hacerlo. Esto es un pequeño disparate", ha afirmado.