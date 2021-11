Cvirus.-Extremadura señala que en España sería "difícil" ahora confinar a no vacunados porque ya no hay "paraguas legal"

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado que en España en estos momentos sería "difícil" confinar a personas no vacunadas contra la Covid-19 como están haciendo países como Austria, por ejemplo, porque tal y como ha incidido ya no hay "ningún paraguas legal" para poder tomar esa medida.

Tras reconocer que no sabe "por qué han tomado esa decisión (de confinar a no vacunados en países como Austria)", Vergeles ha subrayado que "en cualquier caso en España eso sería difícil hacerlo en este momento ya", porque "ahora mismo" el mecanismo legal que hay para poder tomar decisiones "se basa en recomendaciones". "Ya no tenemos ningún paraguas legal que nos diga que podemos tomar tal o cual medida", ha añadido.

Por eso, a su juicio, "es bueno hacer una llamada a la responsabilidad", ha añadido Vergeles a preguntas de los medios sobre el confinamiento de no vacunados contra la Covid-19 en algunos países, durante una visita realizada este lunes a la reciente reforma del consultorio de Mirandilla (Badajoz).

En este punto, el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura ha agradecido "muy mucho" a la sociedad española que haya sido "tan receptiva" a la administración de vacunas, y ha añadido que en esto "también tienen que ver las características que tiene el sistema nacional de salud".