CVIrus.-El Centro de Hemodonación de CyL logra el Certificado AENOR de Protocolos frente al Covid-19

El Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León logra el certificado AENOR de Protocolos de actuación frente al Covid-19, un reconocimiento con el que se garantiza la seguidad de todo el proceso de donaicón de sangre en la Comunidad, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Las donaciones registradas entre enero y octubre de 2020 han bajado en torno a un 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que, desde el centro se recuerda que la solidaridad de todos continúa siendo imprescindible.

La donación de sangre ha sido un proceso sanitario completamente seguro durante toda la pandemia de Covid-19. Pero para dar aún mayor seguridad a sus usuarios, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) solicitó, el pasado mes de octubre, la certificación voluntaria en protocolos de actuación frente al COVID-19 a AENOR.

Ahora AENOR, entidad líder en certificación de sistemas de gestión, productos y servicios, se lo ha concedido, convirtiéndose así el CHEMCYL, en una de las pocas instituciones sanitarias que actualmente la poseen.

Con este reconocimiento se quiere animar a los ciudadanos a seguir confiando en la seguridad de la donación de sangre en la Comunidad y a continuar acercándose a los puntos de donación habituales en las capitales de provincia, así como a participar en las campañas móviles de donación que se llevan a cabo de manera habitual en toda la Comunidad.

Castilla y León necesita, a diario, 450 donaciones de sangre para poder abastecer de estos recursos a los hospitales y ayudar así a pacientes de cáncer, con hemorragias, que se han sometido a una intervención quirúrgica, etc. Por eso tu solidaridad y colaboración es fundamental, ahora y siempre, ya que la necesidad de tener donaciones no ha cambiado durante la pandemia. La actual situación sanitaria no impide que pueda ocurrir cualquier otra emergencia en la que sea imprescindible transfundir con urgencia.

CARNET DE DONANTE ONLINE

En el periodo de enero a octubre de 2020 se han registrado un total de 85.414 donaciones en la Comunidad. Un 3,07 por ciento menos que en los mismos meses de 2019, cuando se obtuvieron 88.119 donaciones.

Y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) sigue trabajando para facilitar el proceso, lo máximo posible, para los ciudadanos. Por eso, con el fin de reducir al máximo los trámites presenciales durante esta pandemia, también se acaba de habilitar en el menú principal de su página web -www.centrodehemoterapiacyl.es, la opción del Portal del Donante. En él se puede consultar el número de donaciones que se ha efectuado y descargarlo en dos formatos, ambos imprimibles.

En este nuevo portal, el donante también podrá visualizar el año exacto de las donaciones realizadas, su grupo sanguíneo o la fecha de la próxima donación. Próximamente esta herramienta se habilitará, asimismo, para poder actualizar y modificar datos personales o solicitar un nuevo carnet de donante.