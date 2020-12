CVirus.-CyL, preocupada por la situación de Palencia, no descarta medidas como cierre de hostelería de interior

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha reconocido este lunes la "preocupación" de la Junta de Castilla y León por la evolución de la pandemia del coronavirus en distintos puntos de la geografía castellanoleonesa, con una mención expresa a Palencia capital, con 325 casos por 100.000 habitantes y donde no se descarta la adopción de medidas específicas correspondientes al nivel 4 de alerta como el cierre de la hostelería de interior.

Asimismo, la consejera ha trasladado su preocupación por la situación concreta de otros municipios, como Aranda de Duero, con 292 casos por 100.000 habitantes, y Miranda de Ebro, con 478, ambas en la provincia de Burgos; Ponferrada, en la provincia de León, con 225, o Zamora capital, con 232 casos, que se vigilarán "muy de cerca" ante la posibilidad de que haya que adoptar medidas restrictivas en función de los criterios consensuados a nivel nacional y establecidos en los niveles de alerta.

En el caso concreto de Miranda de Ebro, ha explicado que se trata de "focos muy concretos" relacionados con el ámbito sociosanitario que empezaron a subir en un momento muy concreto y que ya están bajando.

"Si tenemos que reescalar lo tenemos que hacer muy rápido porque el virus cuando empieza a extenderse se multiplica de manera extraordinaria", ha explicado la consejera que pedido encarecidamente a los habitantes de estos municipios a extremar las medidas de precaución y de máxima prudencia. "Extremen al máximo el cuidado y ejerzan, si es posible, el confinamiento inteligente", ha sentenciado.

Por provincias, ha advertido de que Burgos y Palencia sufren un "riesgo muy alto" de transmisión de la enfermedad con incidencias "altísimas" de 308 y 426 casos por 100.000 habitantes respectivamente. Por su parte, León y Zamora están en situación de riesgo alto, con 152 y 193 casos, mientras que las cinco provincias restantes están en riesgo medio con menos de 150 casos por 100.000 habitantes: Ávila, 83; Salamanca, 98; Segovia, 116; Soria, 139 y Valladolid, 149.

Casado ha advertido de que la lucha contra el coronavirus, que ha comparado con la práctica del alpinismo con ascensos rápidos y descensos mucho más lentos, puede tener un "camino de ida y vuelta" por lo que no ha descartado que algunas zonas tengan que volver "rápidamente" a las medidas extraordinarias y más restrictivas.

"No nos debemos dejar engañar por las tendencias porque, aunque bajen o se estabilicen, seguimos en un punto muy alto y con un riesgo de crecer extraordinariamiente importante y más con las noticias que nos llegan de Reino Unido", ha advertido la consejera que ha sido tajante al recordar a los ciudadanos que la Comunidad no se puede permitir más enfermos ni más muertos.

"La cuestión es no tener una tercera ola, la cuestión es no tener más ingresos, la cuestión es no tener más fallecidos", ha explicado Casado que ha recordado que este objetivo depende "guste o no" de la movilidad y de los contactos interpersonales para evitar nuevos contagios y contagios de personas asintomáticas.

"Es una realidad incontrovertible", ha sentenciado para recordar que la velocidad con la que se vacían las UCI --donde hay 159 personas en estos momentos-- es "muy lenta" ya que el tiempo medio de permanencia en las mismas es de un mes, a lo que se suma el cansancio de los profesionales.