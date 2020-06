Cvirus.-AMP.-Montero calcula que el fondo del Estado cubrirá el gasto sanitario de Andalucía con unos 2.100 millones

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha calculado este jueves que a Andalucía le corresponden "en torno a 2.100 millones" de euros del fondo de 16.000 millones que el Ejecutivo central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para afrontar gastos derivados de la pandemia del coronavirus, con los que estima que se cubrirá la "factura sanitaria" de la Junta en esta crisis.

En un encuentro 'online' de la cadena SER Andalucía bajo el lema 'Los desafíos de España tras el covid-19', la ministra ha puntualizado que aún hay que precisar la cifra exacta que le corresponderá a la comunidad autónoma de dicho fondo, pero "el cálculo que aproximadamente hacemos estará en torno a 2.100 millones de euros".

Además, ha indicado que "ojalá que esas cantidades se mantengan en esa cifra, porque sólo podrían incrementarse si en la segunda parte del año hay un incremento del impacto de la pandemia en la comunidad", algo que nadie desea, según ha remarcado.

De esta manera, la ministra ha resaltado que Andalucía recibirá "más de 2.000 millones de euros de transferencia de recursos incondicionales, que no tienen ninguna contraprestación a cambio" porque "no son préstamos", sino "un dinero que pone a disposición del Gobierno andaluz el Gobierno de España" para "fortalecer el tejido sanitario y nuestra educación", de forma que los niños y universitarios puedan regresar a clase "en las mejores condiciones posibles", según ha incidido.

La también exconsejera andaluza de Hacienda ha llamado además la atención acerca de que a esos "más de 2.000 millones" que le corresponderán a Andalucía de ese fondo "hay que sumarle la actualización de las entregas a cuenta" de la que se beneficia este año la comunidad, "en torno a 1.500 millones" de euros, de modo que, "como poco", la Junta contará con "3.600 millones de euros más respecto a lo que se tenía el año pasado".

CRÍTICAS AL "FRENTISMO" DE LA JUNTA

En esa línea, Montero ha insistido en que se trata de "una buena medida que el Gobierno andaluz debería aprobar de alguna manera, estar agradecido", en vez de seguir en la "política frentista" en la que, a su juicio, está instalado el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs), de "oponerse a todo lo que hace el Gobierno de España", y que "vive a costa" de ese "enfrentamiento".

Tras comentar que, con esa actitud, la Junta "no lanza ningún mensaje positivo de recuperación de Andalucía", la ministra portavoz ha animado a los miembros del Gobierno andaluz a que "sean objetivos, reconozcan el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de España para que a todas las comunidades autónomas les lleguen recursos suficientes para poder combatir esta pandemia, estimular a nuestro tejido productivo y poder superar todos juntos cuanto antes esta situación".

La ministra ha indicado que, aunque no sabe "exactamente" el importe de los gastos que la Junta ha desarrollado durante la pandemia como consecuencia de la misma, sí conoce que, "conforme el Gobierno andaluz ha ido adelantando cifras, las previsiones de recursos que ha dado el Gobierno de España las ha superado".

En ese sentido, ha apuntado que, "hace unos días, el Gobierno de Andalucía aspiraba a unos 1.700 millones", y luego habló de unos "1.800", y "finalmente el Estado le va a aportar 2.100 millones de euros si no varían las circunstancias epidémicas", además de que también "se les ha incrementado las transferencias a cuenta y se les ha permitido certificar fondos europeos por 1.068 millones de euros para factura sanitaria".

Por todo ello, Montero piensa que "el dinero de la transferencia del Gobierno de España supera la factura sanitaria que ha empleado el gobierno de la comunidad", aunque ella no va a "hacer debate" con eso, y lo que quiere es que esos fondos sirvan para "fortalecer nuestro sistema sanitario que tanto ha sufrido, que podamos retomar nuestras intervenciones ordinarias para que no haya listas de espera, y que otras patologías no se vean afectadas porque hayamos dedicado tantos recursos al coronavirus", según ha abundado.

La ministra portavoz ha enfatizado que "nunca en la historia de la democracia un Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un volumen de estos recursos al margen del sistema de financiación", de forma que las regiones cuentan con "24.500 millones de euros más en plena crisis económica respecto al año anterior", y el citado fondo de 16.000 millones no es de "préstamos" ni tiene "intereses", todo lo cual, en su opinión, demuestra el carácter "autonomista" del Gobierno de Pedro Sánchez y que "defiende la sanidad y la educación".

EL PESO POBLACIONAL

Además, frente al criterio del peso poblacional que defiende la Junta para determinar el reparto de fondos del Gobierno, la exconsejera andaluza de Hacienda ha sostenido que "no tiene ningún sentido que para distribuir estos fondos" el único criterio hubiera sido la población, sin fijarse en "el impacto de la pandemia", diferente en cada territorio.

Es más, según ha aventurado, "si en Andalucía hubiera habido un impacto de la pandemia de los más importantes del país, la reclamación del Gobierno de Andalucía hubiera sido que tuvieran más peso los indicadores sanitarios" para el reparto de fondos, y en ese sentido ha comentado que "no se pueden defender los criterios dependiendo en cada momento cómo le viene a cada uno".

Ha añadido que entiende "que se defiendan los intereses de Andalucía con o sin pandemia", pero también hay que "saber que el criterio poblacional ha estado presente", y que en dicho fondo de 16.000 millones "se ha metido un tramo educativo que beneficia especialmente a Andalucía por su porcentaje de población joven".

Montero ha insistido así en que "los recursos han sido suficientes y han estado por encima de las expectativas que tenía el Gobierno de Andalucía, que siempre ha fijado la cantidad por debajo de los 2.000 millones de euros", al tiempo que ha comentado que el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, "hace el papel de 'poli malo'" en la Junta, dejando al presidente Juanma Moreno que ejerza el de "poli bueno".

MENOR INCIDENCIA DEL VIRUS EN ANDALUCÍA

Por otro lado, preguntada por la causa que, a su juicio, explica que la pandemia haya tenido menor incidencia en Andalucía, la ministra ha argumentado que, "sin duda, el instrumento que ha permitido" eso "fue la promulgación del estado de alarma, el confinamiento global de la población" y la restricción de la movilidad asociado al mismo, que ha sido "la principal arma terapéutica que se ha demostrado eficaz durante la crisis", según ha abundado.

A ello hay que añadir --según ha apostillado--, el trabajo "sin cuartel" de los profesionales de la sanidad andaluza, para quienes "nunca tendremos palabras suficientes de agradecimiento".

Montero ha defendido así que "las decisiones del Gobierno de España han hecho posible que, en sitios donde el virus no había llegado, haya circulado en menor medida y hayamos salvado miles de vidas de los andaluces".

Y eso a pesar de que "a ningún país del mundo le ha cogido preparado" esta pandemia, según ha manifestado la ministra, que ha defendido al respecto "la capacidad que ha desarrollado el Gobierno de España trabajando en un escenario de incertidumbre" y "a una velocidad de vértigo", de forma que, en su opinión, ha dado "muestras de solvencia y capacidad anticipatoria".

Frente a ello, la portavoz del Ejecutivo central ha sentenciado que "para nada" ha habido "capacidad anticipatoria del Gobierno andaluz", y al hilo ha criticado que el PP "ha votado en contra" en el Congreso de las últimas prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno, pese a que eso "es lo que nos ha permitido salvar vidas" y evitar que se produjera un "colapso en los servicios de salud porque nos protegimos en casa", según ha zanjado Montero.