Cvirus-AMP.-La obligación de usar mascarilla entra en vigor en Baleares, con excepciones y sin sanciones hasta el día 20

La resolución que regula la obligación del uso de la mascarilla en Baleares ha entrado en vigor este lunes, 13 de julio, con excepciones y sin sanciones durante esta primera semana, es decir, hasta día 20 de este mes "para asegurar un periodo de adaptación a la normativa", tal como ha explicado la consellera de Salud y Consumo Patricia Gómez.

Según ha informado Gómez en rueda de prensa, los casos en que no será obligatorio el uso de mascarilla son en situaciones de consumo de alimentos y de bebidas. En este sentido, ha matizado, "esto no quiere decir que la mascarilla pueda quitarse solo cuando se ingiera, pero hay que ser responsables". Es decir, ha añadido, "si entre plato y plato no hay mucho tiempo y no se alarga la sobre mesa horas, no hace falta utilizarla, porque tampoco es aconsejable manipularla continuamente".

Tampoco ara falta usar la mascarilla en la práctica de actividad física, actividad acuática o al utilizar instrumentos musicales de viento; en el trabajo, "siempre que sea posible mantener el metro y medio de distancia entre empleados"; ni en espacios de naturaleza y aire libre fuera de núcleos de población, en playas, paseos marítimos y piscinas, "siempre que se pueda mantener distancia interpersonal de seguridad".

Además, se exceptúa su uso a menores de 16 años en actividades de ocio infantil y juvenil, "siempre que éstas se produzcan con su grupo habitual de convivencia"; a personas afectadas por una enfermedad respiratoria, la cual se pueda ver agravada por su uso, dependientes o con alteración de conducta o casos supuestos de fuerza mayor para utilizarla, como, por ejemplo, fumar.

Mientras, ha matizado, será "recomendable" en espacios abiertos o cerrados cuando haya reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, a pesar de que se pueda mantener la distancia de seguridad.

En el resto de supuestos, ha indicado, todas las personas mayores de seis años deben de llevar mascarilla en todo momento, tanto en la vía pública como en espacios al aire libre, en espacios cerrados de uso público o zonas de atención al público de edificios públicos o privados, cuando se pueda concurrir en el mismo lugar con personas no convivientes.

QUÉ MASCARILLAS SE PUEDEN UTILIZAR

Acerca de qué mascarillas se podrán utilizar, la consellera de Salud y Consumo ha mantenido que se recomienda utilizar las de tela, las higiénicas o quirúrgicas; así como las FFP2 en el caso de las personas de riesgo.

Sin embargo, ha insistido, no se aconsejan las que tienen válvula exalatoria, puesto que, ha explicado, "éstas se tienen que utilizar en casos muy concretos".

NO ESTÁ PREVISTA LA FINANCIACIÓN DE LA MASCARILLA

En este sentido, preguntada por la posibilidad de financiar las mascarillas ahora que serán obligatorias, Gómez ha asegurado que "no está previsto que se financien las quirúrgicas aunque se estudia poder fabricar y facilitar a colectivos vulnerables".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "la medida no tiene ningún afán recaudatorio, sino que lo que pretende es informar y proteger a los ciudadanos de las Islas y a quienes las visiten".

MODIFICACIONES EN AFOROS Y OTROS ASPECTOS

Por su parte, la asesora técnica para el desconfinamiento, Marga Frontera, se ha referido a las modificaciones del acuerdo de Consell de Govern, de 19 de junio, en relación a aforos y otros aspectos.

Así, en lo que atañe a aforos en reuniones sociales de carácter particular, es decir, reuniones con amigos o familia, se ha fijado que puedan participar 30 personas en entornos cerrados y 70 al aire libre.

La razón de esta decisión, ha explicado Frontera, es que "muchos de los nuevos contagios se producen en este tipo de situaciones". No obstante, ha matizado, "esta decisión no afecta a las personas que son convivientes".

En cuanto al apartado de ceremonias y bodas, se aclara que este tipo de actividades que pueden reunir hasta a 250 personas al aire libre y 150 en salas cerradas se refiere exclusivamente a ceremonias de tipo oficial.

Por otro lado, ha apuntado que se ha eliminado el límite de 25 personas en actividades no reguladas, tales como academias o centros de formación, implementado el uso de mascarilla y fijando un aforo del 75%.

De igual modo, se ha de garantizar en todo momento la distancia de seguridad en la entrada y salida de espacios culturales y deportivos, con la obligatoriedad del uso de la mascarilla, a excepción de cuando se consuma.

Asimismo, y atendiendo a la obligación del uso de mascarilla, se ha podido incrementar hasta 30 personas quienes puedan participar en ensayos y actuaciones de coral y bandas de música, respetando la distancia de seguridad y utilizando la mascarilla, a excepción de los que trabajen con instrumentos de viento.

También, ha añadido Frontera, se ha eliminado la restricción que existía de uso único de una hora por parte de un grupo determinado en locales de ocio infantil, aunque se mantiene el aforo en 50% y se hace especial hincapié en la observación de la necesidad de lavado frecuente de manos.

En cuanto al transporte, se amplía el aforo de los taxis hasta el 100%, con la obligatoriedad de uso de mascarilla en el transporte público y también privado, a excepción de cuando los que viajen en el vehículo privado sean todos convivientes.

Finalmente, se ha impuesto el cierre máximo a las 02.00 horas de los establecimientos de juegos y apuestas, de igual forma que en los locales de ocio nocturno.

CONCENTRACIONES Y SITUACIÓN EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

Por otro lado, respecto a concentraciones de este fin de semana en determinadas zonas, la consellera de Salud y Consumo ha defendido que "el Govern trabaja desde el inicio de la pandemia para adaptarse a su incidencia y adoptar medidas urgentes con el fin de paliar este tipo de situaciones y revertirlas lo antes posible".

"En la concentración de personas durante mucha tiempo hay riesgo y hay que actuar rápido. No podemos permitir la reincidencia en algunas situaciones, hay que ser contundentes con medidas y sanciones", ha insistido.

Con todo, con respecto a la situación de los controles en puertos y aeropuertos, Gómez ha apuntado que "el Govern planteará que con los países donde haya una incidencia acumulada superior a la de España, se tomen medidas a la llegada de estos viajeros para su rápida identificación porque, cuando se ha hecho, que ha sido de forma puntual, porque muchos tienen las fronteras cerradas, las personas colaboran".

En cambio, sobre las PCR, ha concluido, "tienen sentido en un momento dado concreto, en personas que ingresan o colectivos de riesgo".