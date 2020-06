Cvirus.- Vox cree que debería ser reprobado Reyero y no Escudero aunque insta a pedir dimisión de ambos "si hay razones"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este martes que quien debería ser reprobado es el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en lugar del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como pide la izquierda; aunque ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que pida la dimisión de ambos "si hubiera razones".

En rueda de prensa telemática, tras la Junta de Portavoces, Monasterio ha señalado que el que conocía en qué estado se encontraban las residencias era Reyero y que si no estaba de acuerdo con ciertos protocolos debería "haber dimitido directamente".

"El máximo responsable es Reyero, y Escudero tiene que entrar por el desastre de Reyero, si no no se tendría que haber llegado a ese extremo. Entrar tarde a resolver el problema complica todo más pero fue Reyero el que no dio la voz de alarma en el momento y no dimitió. Creo que a quien hay que reprobar es a Reyero por su grandísima irresponsabilidad de por miedo a la opinión pública no tomar decisiones", ha lanzado.

A su juicio, si el titular de Políticas Sociales "hubiera hecho bien su trabajo", Sanidad no tendría que haber intervenido y, sobre las desavenencias entre ambos consejeros Monasterio ha indicado que es Ayuso la que "tiene que tomar las riendas si ve enfrentamientos entre dos consejerías que estén creando un problema en el Gobierno". "La que tiene que tomar las riendas es la presidenta y pedir la dimisión a ambos si hubiera razones. Eso es gobernar", ha lanzado.

La líder de Vox en Madrid ha sugerido al Ejecutivo autonómico que se centre más en "resolver los problemas de todos" que en las discusiones internas, algo que le resulta "vergonzoso", y que garantice que el gobierno de coalición "funciona de forma ágil y expeditiva y apruebe medidas de forma rápida y eficaz".

Asimismo, Monasterio ha asegurado que todos los grupos están tratando de fijar un calendario para la comisión de investigación de residencias en el Parlamento madrileño, en la que participarán pese a haberla registrado los grupos de izquierda, porque "hay que garantizar los derechos de atención hospitalaria a todos los españoles" y no se tolere que a alguien "por su edad, por tener demencia o alguna discapacidad o enfermedad crónica" se le niegue atención sanitaria.

Por ello, espera que la comisión arranque antes de vacaciones aunque desconoce si los trámites que son necesario para ello lo van a permitir.