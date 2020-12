Cvirus.- El viceconsejero de Salud abandona su cargo al cumplir 65 años, en plena pandemia y tras la marcha de Garitano

El viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, abandona su cargo tras cumplir 65 años, en plena pandemia del coronavirus. El anuncio de la marcha de Berraondo se produce una semana después de que el coordinador del plan de vigilancia y control del Departamento y Osakidetza, Ignacio Garitano, dejara su puesto después de ejercerlo durante nueve meses.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha sido la encargada de realizar este anuncio y, posteriormente, el viceconsejero ha asegurado que no dimite, sino que se va porque ayer cumplió 65 años y le ha llegado "el momento" de jubilarse.

"Ha llegado el momento de pasar a segunda línea y dar paso a otras personas. Mi compromiso y agradecimiento al departamento está fuera de toda duda. Aunque me voy, de hecho no me voy, porque pienso apoyar al Departamento en todo lo que me pidan", ha afirmado.

(Habrá ampliación)