Cvirus.- PP valenciano afirma que el confinamiento perimetral sin medidas de gestión sanitaria "no sirve para nada"

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado que el confinamiento perimetral del territorio, si no se toman "medidas de gestión sanitaria", "no sirve para nada".

Así se ha pronunciado Bonig este jueves en una rueda de prensa, preguntada por la propuesta del president, Ximo Puig, de mantener el cierre a nivel autonómico de cara a Pascua. Al respecto, le ha criticado que "solo hace anuncios para salir en televisiones nacionales como un gran estratega" pero "no tiene previsto un plan de vacunación ni personal para la cuarta hora".

"Manda narices que esté metiéndose con otras comunidades, conviene resolver primero lo de casa y después salir, salvo que estés en la propaganda y el 'ximoanuncio' permanente", ha asegurado.

Además, Bonig ha criticado que no se conocen las "previsiones" del gobierno valenciano. "No sabemos ni qué medidas son ni qué incidencia tiene la apertura o no", ha indicado. No obstante, sí ha considerado la medida del cierre perimetral "hasta que no haya una vacunación masiva", pero ha insistido en las "medidas de gestión sanitaria" que "Madrid sí ha llevado a cabo y aquí no se han tomado".

En este sentido, ha criticado que la Comunitat Valenciana lleve con las "medidas más restrictivas" desde octubre y haya tenido la "tercera ola más complicada de toda España", y ha insistido en que "los rastreos no están funcionando" y que no se están haciendo "test masivos".

BRITÁNICOS

Por otra parte, al hilo del cierre perimetral, se ha preguntado por las medidas que ha pedido Puig al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada de turistas británicos. "Los británicos vendrán inmunizados, pero los alicantinos y los valencianos no lo estarán", ha aseverado.

Para la líder de los 'populares', Puig está "desviando el tema" hacia los madrileños, "sin saber" lo que ocurrirá con otros ciudadanos europeos. Además, le ha reprochado sus críticas al ejecutivo madrileño: "Yo no he escuchado a la presidenta de Madrid burlarse de los hospitales de campaña voladores".

"MANDO ÚNICO"

Por otra parte, Bonig ha pedido la creación "de un mando único y criterios claros en la vacunación". La presidenta 'popular' ha mantenido una reunión con diversos expertos del sector sanitario para "analizar la situación e intentar aportar medidas y soluciones".

A la reunión de constitución de la mesa sanitaria del PP han asistido representantes de colegios profesionales, sindicatos médicos, sociedades científicas, profesionales, gestores, exaltos cargos sanitarios del PP y profesionales de acreditado prestigio "para trabajar en la necesidad de repensar el modelo ya que Puig ni gestiona ni prevé nada.

"Ha sido una reunión abierta a todos, donde queremos contar con toda la sociedad, sin ideología, donde no nos da miedo lo que puedan decir, no como otros que amenazan a un comité de empresa o ponen una querella criminal contra quien se expresa libremente", ha aseverado Bonig.

En la reunión se ha decidido empezar a trabajar en un documento centrado en seis puntos concretos para continuar aportando en positivo porque así nos lo exige la gente. "En primer lugar, el personal sanitario, su formación y la profesionalización en los cargos directivos de gestión sanitaria. En segundo lugar la mejora de la atención primaria que ahora es un desastre y tiene que contar con un sistema adecuado", ha indicado.

"En tercer lugar, la transformación digital en el ámbito sanitario para poner todos los recursos al servicio de salvar vidas. En cuarto lugar, la colaboración público privada para que sea un referente, blindar el presupuestos de la sanidad y fomentar la investigación con la creación de un gran cluster de investigación, de detección precoz de enfermedades en este caso de tipo vírico. En quinto lugar, una serie de infraestructuras de calidad, no hospitales de campaña ni antiguas Fe. Y, en sexto lugar, la salud pública porque es necesario reforzar este departamento abandonado y los estudios de salud pública con la incorporación de profesionales", ha manifestado.

Respecto de la vacunación, Bonig ha señalado que "los expertos criticaron la falta de un mando único, la confusión en los protocolos sin criterios claros". "Nadie está al mando. Se debe conformar un grupo de especialistas en salud pública. Un mando único de gente interdisciplinar que solvente los criterios, problemas y dudas que surjan en todo el proceso de vacunación. No puede ser que en cada departamento haya un criterio distinto que lleva a la arbitrariedad y que la dirección general de Salud Pública no esté en las decisiones porque es de Compromís. No puede ser. A Puig le pido más humildad, más trabajo y más gestión", ha señalado.

"También pedimos que Puig se adelante aunque sea por una vez al virus y tenga preparados equipos para la vacunación masiva. Si no se necesita este personal extra, mejor. Pero si se detraen de centros de salud y de los hospitales repercutirá en la atención. Las listas de espera son insoportables y hay que despejarlas ante la llegada de una posible cuarta ola", ha añadido.