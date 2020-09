Cvirus.- Torra pide al Gobierno "rectificar" y regular una baja para las familias con hijos en cuarentena

Defiende que las escuelas son un "espacio seguro" pero que no existe el riesgo cero

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha pedido este miércoles al Gobierno que rectifique y regule una incapacidad temporal ordinaria para las familias con hijos a los que obliguen a hacer cuarentena.

"Es necesario que el Gobierno rectifique urgentemente, como ha tenido que hacer con los remanentes y superávits de los ayuntamientos, un triunfo para nuestros vecinos", ha reclamado en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament.

Para Torra, es una "irresponsabilidad monumental" no haber regulado estas bajas, y asegura que no puede entender que las discrepancias entre los socios del Gobierno central, tras haberlo pedido el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, no se hayan resuelto para dar una solución a dichas familias.

Esta situación, ha añadido, ha dejado "desamparadas" a muchas familias, y ha recordado que el Real Decreto del 10 de marzo por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública se ha modificado hasta en tres ocasiones.

También ha constatado que se lo planteó recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que lo propuso durante la conferencia de presidentes.

Sobre los autónomos que deban cuidar a un hijo en cuarentena, Torra ha propuesto articular un subsidio especial para el colectivo.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Tras el inicio del curso escolar esta semana, ha advertido de que el riesgo cero no existe, tal y como se ha visto en el resto del mundo, pero ha defendido que es un entorno seguro.

Además, ha sostenido que las escuelas han abierto y no cerrarán durante todo el curso, y en caso de confinamientos parciales, los centros seguirán abiertos para garantizar la conciliación de las familias y se mantendrán abiertos los comedores escolares.