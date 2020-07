Cvirus.- Torra confía en controlar los brotes: "No podemos cerrar este país"

Avisa de que se está estudiando la posibilidad de cerrar el ocio nocturno en Catalunya

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha confiado este miércoles en poder controlar los brotes de coronavirus que se están produciendo en Catalunya con las medidas que está aplicando el Govern, ya que ve necesario evitar un confinamiento total: "Tenemos que convivir con el virus porque no podemos cerrar este país".

En la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, ha destacado que se está "estabilizando" el repunte de Covid-19 en Lleida y espera que la curva de contagios en esta zona empiece a bajar este fin de semana.

Ha avisado de que en el área metropolitana de Barcelona la situación es "difícil", pero que confía en las medidas restrictivas que ha impulsado la Generalitat para frenar los brotes lo antes posible.

Lo ha dicho en respuesta a la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, que ha acusado al Govern no saber cómo gestionar los brotes que se están produciendo en Catalunya cuando durante el estado de alarma Torra exigía recuperar las competencias: "Usted ya tiene las competencias y no ha hecho absolutamente nada. Han perdido el control de los contagios".

"¿A quién le va a echar la culpa ahora? ¿Al Gobierno?", ha preguntado la dirigente del partido naranja, que ha tachado de caos, improvisación e incertidumbre la gestión del Ejecutivo catalán.

Torra ha replicado que, si ahora Cs quiere ser un partido de centro, debería moderar su discurso y ha defendido la gestión del Govern, además de llamar a la responsabilidad de la ciudadanía para respetar las medidas: "No podemos poner un mosso detrás de cada ciudadano".

Además, ha afirmado que se está estudiando la posibilidad de cerrar el ocio nocturno en Catalunya, ya que apunta que puede ser uno de los principales orígenes de los brotes: "Tenemos un problema con las prevenciones de Covid en los jóvenes", y ha situado como prioridad la protección de las personas más vulnerables.

JÉSSICA ALBIACH

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, también ha recriminado la gestión del Govern y ha pedido que reconozca que se equivocaron al sustituir la fase 3 en un día y que está fallando la gestión de la información y el rastreo de los positivos: "Ahora que están gestionando la crisis, están naufragando".

Torra le ha replicado que debería ser "más prudente a la hora de juzgar los gobiernos de otros", ya que considera que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha gestionado mal la pandemia, y ha reclamado a la oposición que hagan críticas constructivas.

Además, ha reconocido que el Govern no ha sabido informar bien a los municipios: "No hemos sabido informar bien. Pero no en el momento de decretar el confinamiento de Lleida o de las medidas, sino a los municipios porque conozcan la evolución de la pandemia".

"No hemos hecho bien la información a los ayuntamientos, lo tenemos que mejorar. Si una cosa la tenemos que corregir, lo corregimos", ha añadido más tarde, en respuesta al líder de JxCat en la Cámara, Albert Batet.

MIQUEL ICETA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha argumentado que el Govern no se ha preparado bien para afrontar la gestión de la pandemia tras el estado de alarma: "Da la impresión de que su Govern estuvo más atento a dar consejos al Gobierno de que prepararse para asumir sus responsabilidades cuando acabara el estado de alarma", y ha exigido fortalecer el sistema de atención primaria y más precisión y claridad en las medidas que toma la Generalitat para que sean más efectivas.

El jefe del Ejecutivo catalán ha admitido que la situación del coronavirus en Catalunya "es preocupante" en algunas zonas del país pero no al nivel de lo que era en el mes de marzo y lo ha ejemplificado con que el 1 de julio había 49 personas infectadas por Covid-19 en la UCI y el martes había 56, por lo que no hay el estrés hospitalario que había en el inicio de la pandemia.

Ha detallado que la mayoría de pacientes son jóvenes con una carga viral menor pero ha insistido en mostrar toda la "cautela" ante la situación y ha confiado en que la Generalitat sabrá anticiparse para encontrar soluciones para frenar los brotes.