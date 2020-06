Cvirus.- Sindicatos madrileños no ven cambios en Atención Primaria y rastreadores desde que se negó el paso a fase 1

"Hay más de 100 centros de salud que no cumplen con las recomendaciones de mantener diferenciadas zonas limpias de Covid con zonas Covid", denuncia Satse

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y el sindicato de enfermería Satse han señalado que "nada ha cambiado" en cuanto a atención primaria y rastreadores respecto a la semana antes de pasar a fase 1.

Según el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, "Madrid pasa a la fase dos en las mismas circunstancias que se pasó a la fase 1, curiosamente una semana antes de pasar a la fase 1 no se reunían los requisitos exigidos a nivel de atención primaria y de contratación de rastreadores y lo que no valía una semana sí valía la siguiente porque exclusivamente se habían medido razones de índole económico, social y política".

"Ahora pasa lo mismo, vamos a pasar a la fase 2 en las mismas circunstancias que estábamos cuando no se nos dejó pasar a la fase 1: la atención primaria sigue sin los refuerzos, se están ofertando a los médicos que terminan la especialidad unos contratos que son precarios, unos contratos de refuerzo de área sin una plaza fija a la que estén vinculada, y seguimos sin rastro de los rastreadores, valga la redundancia".

A juicio de Ezquerra, se está pasando de fase porque "los hospitales están ya en una situación muy aceptable", ya que en lo que respecta a las UCI cuentan con "muchísimas libres" y "no es problema por lo tanto la atención hospitalaria".

Sin embargo, a su juicio, "el cumplir o no cumplir con los criterios de atención primaria se ha dejado a un lado", ya que "los contratos siguen faltando, no hay suficiente personal, y lo que está primando ya es el interés socioeconómico, porque lo que se prevé ahora es una gran crisis económica y lo que van a buscar es salvar esa situación más que la sanitaria", que, según ha apuntado, las autoridades dan por "salvada".

Por su parte, Satse ha señalado que "nada ha cambiado" y, tras recordar que denunció que la situación sanitaria aconsejaba implementar muchas mejoras para poder pasar de la fase 0 a la 1, ha asegurado que desde entonces "no se ha hecho nada".

"A día de hoy, una treintena de dispositivos asistenciales de Primaria siguen cerrados, las consultas presenciales siguen siendo escasas ya que los centros de salud siguen sin desarrollar una asistencia normalizada, las contrataciones prometidas no se han realizado y de los famosos 'rastreadores' nadie sabe nada", ha indicado la organización sindical.

Asimismo, ha subrayado que "hay más de 100 centros de salud que no cumplen con las recomendaciones de mantener diferenciadas zonas limpias de Covid con zonas Covid ya que la infraestructura de éstos, lo imposibilita", y ha advertido de que "en estos centros de salud los pacientes con Covid positivo o con presunción de tenerlo se mezclarán con pacientes sin Covid".

"Sobre los anunciados refuerzos de Primaria, se pasó de 400 posibles contrataciones de enfermeras y enfermeros a que serían 280. La realidad es que no se ha contratado a nadie para reforzar los centros de salud ya que lo que se ha hecho es renovar contratos u ofrecérselos a profesionales que estaban trabajando en este ámbito asistencial, muchos de los cuáles los han rechazado ya que las enfermeras prefieren aceptar contratos de más larga duración en provincias limítrofes a Madrid", ha agregado.

En cuanto a "los famosos rastreadores", ha indicado que solo se han contratado 15, cuando según sus cálculos son necesarios más de 1.000 para equiparar la situación de Madrid a la de países del entorno.

Para Satse, "la realidad que se percibe en la sanidad madrileña es que al Gobierno lo que le importa es pasar de fase, nada más".

APERTURA DE SUAP Y CENTROS DE SALUD

Desde UGT han instado al Gobierno regional "a que finiquite de una vez por todas las contrataciones pendientes, tanto en atención primaria como de rastreadores, así como la apertura inmediata de todos los centros cerrados, tanto de Urgencias (SUAP), como centros de salud ya que muchos de ellos y con el aumento de la movilidad de los ciudadanos se van a hacer imprescindibles por la localización que tienen".

"El paso a la fase dos, si, como parece, se van cumpliendo los parámetros que piden las autoridades sanitarias, nos parece una excelente noticia para todos, para toda la sociedad, pero como siempre pedimos máxima precaución y ningún tipo de precipitación ni por parte de las administraciones sanitarias, ni por parte de los ciudadanos", ha manifestado el secretario general de la sección de Sanidad de UGT Madrid, Julián Ordóñez.

"Nos estamos jugando mucho, no cometamos ninguna imprudencia y sigamos todas las indicaciones de expertos y autoridades para que nuestro sistema sanitario no tenga que verse forzado a soportar las consecuencias que se pueden producir si esto no es así", ha agregado.