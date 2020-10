Cvirus.- El Sindicato Médico convoca en Murcia paros contra el decreto que permite atender a médicos sin especialidad

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM ha convocado paros en los centros este jueves, a las 12.00 horas, para protestar contra el "deterioro" de la Sanidad pública y contra el Real Decreto-ley 29/2020 que permite que los pacientes "puedan ser tratados por médicos sin ninguna especialidad, por médicos de otras especialidades y hasta por otras categorías profesionales que asuman competencias propias del médico".

El CESM ha señalado que estas acciones se enmarcan dentro de la convocatoria de huelga general nacional de médicos prevista para el 27 de octubre y pide a la población que se adhiera al 'Manifiesto por un pacto por una Sanidad de calidad de todos y para todos'. Además, los médicos residentes de la Región de Murcia participarán en estas acciones dentro de su convocatoria de huelga, el mismo día, en el Servicio Murciano de Salud.

Igualmente, el Sindicato Médico ha remitido una carta al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, al consejero de Salud, Manuel Villegas y al director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, para pedirles su posicionamiento al respecto.

El CESM recuerda que el pasado 30 de septiembre se publicó en el BOE el 'Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19'.

En su artículo 2, sobre 'Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo' y en su artículo 3 sobre 'Prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario', establece medidas excepcionales en materia de contratación, prestación de servicios y reconocimiento de titulaciones.

La puesta en marcha de este Real Decreto, según el CESM, "va a producir un deterioro sin precedentes de la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos, además de colocar a los profesionales médicos "en situaciones de indefensión e imposibilidad de asumir (deontológica y legalmente) actos médicos para los que no están formados ni capacitados para desarrollar".

En este sentido, destaca que la profesión médica en el conjunto de todo el territorio español, representada por el Foro de la Profesión, ha rechazado el Real Decreto por considerar que "no solo no es la solución a los problemas actuales, si no que va a suponer un agravamiento de los mismos", según informaron fuentes de CESM en un comunicado.

"Somos conocedores de la grave situación sanitaria que vivimos y una vez mas tendemos nuestra mano, para encontrar soluciones, desde el consenso y no desde la imposición, una situación en que los profesionales médicos con absoluta entrega han demostrado estar a la altura de las difíciles circunstancias que atravesamos", explica en la carta remitida a las autoridades sanitarias regionales.

En el escrito, el Sindicato señala que son además numerosas las comunidades autónomas que han manifestado su rechazo a dicha norma, por lo que considera necesario conocer el posicionamiento y opinión de López Miras, Villegas y López.

"Por estos motivos y a la mayor brevedad posible le solicitamos que nos comunique la decisión que va a tomar el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con respecto a la aplicación del RDL 29/2020 en nuestra Comunidad", concluye.

UNA SITUACIÓN EMPEORADA POR LA PANDEMIA

El 'Manifiesto por un pacto por una Sanidad de calidad de todos y para todos' pone de relieve el "deterioro" que experimenta la Sanidad pública, una situación previa que "ha empeorado con la actual pandemia de SARS-COV2, que ha puesto al descubierto las debilidades de nuestro sistema que se iban ocultando con la profesionalidad y entrega de los profesionales".

"Nuestro sistema sanitario se ha visto desbordado por las olas pandémicas, al contrario de lo que ha pasado en otros países europeos donde la mayor inversión en sanidad traducida en mas recursos materiales y humanos ha permitido afrontarla sin tensionar el sistema", según el manifiesto.

Este "deterioro" del sistema sanitario que se viene produciendo desde "hace años", según el manifiesto, "ha provocado la huida de numerosos médicos del Sistema Nacional de Salud, dejándolo sin su recurso más necesario y el Real Decreto 29/2020 agravará aún más el problema".

A este respecto, señala que el Real Decreto que se presenta como solución a la supuesta carencia de profesionales médicos "pone en grave riesgo la salud de todos los pacientes y menoscaba sus derechos en materias de salud, al no asegurar al paciente que serán tratados por un médico con la formación sanitaria especializada como así lo marcan las leyes europeas que regulan el ejercicio profesional de la medicina en toda Europa".

Según este Real decreto, "los pacientes pueden ser tratados por médicos sin ninguna especialidad, por médicos de otras especialidades y hasta por otras categorías profesionales que asuman competencias propias del médico".