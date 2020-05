Cvirus.- Simón pide no "malutilizar" reservas de material sanitario: "Podemos llegar a situaciones más ajustadas"

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que "si se malutiliza" el material sanitario se puede "llegar a situaciones más ajustadas".

"Se está esperando mucho material, se está haciendo un esfuerzo importante, pero si se malutiliza podemos llegar a situaciones más ajustadas de las que ahora mismo tenemos, pero no tan complicadas como las de hace unas semanas", ha señalado el experto.

Así lo ha manifestado este domingo Simón durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

Durante su intervención, ha asegurado que, salvo "algunas situaciones excepcionales", todas las comunidades autónomas "tiene una capacidad de reservas para que, en caso de necesidad, conseguir a tiempo por otras vías los materiales necesarios".

No obstante, Simón ha matizado que, aunque las comunidades tienen ahora "algunas reservas", en "algunos casos están un poco justos los materiales". "A priori hay suficiente para funcionar", ha precisado.

En su opinión, el material sanitario existente "es suficiente" en base a las necesidades actuales. "Si se plantearan usos masivos de equipamientos allí donde no es necesario ese uso masivo, sí que podríamos volver a estar en una situación problemática", ha alertado.

En este sentido, Simón ha afirmado que el Ministerio de Sanidad tiene una reserva de todos los equipos sanitarios que "va a ir distribuyendo a medida que las comunidades autónomas tengan necesidad". "El ministro va a seguir abasteciéndose", ha sentenciado.

Para el doctor Simón, los lugares en los que se concentran los cosas son los centros sanitarios o sociosanitarios como las residencias de mayores. Así, ha destacado que la mayor parte de los contagios actuales "no se están produciendo" en el ámbito domiciliario y social, sino que siguen asociados al ámbito sanitario y sociosanitario.

"Estamos muy cerca de que ese esfuerzo demuestre que hemos conseguido el esfuerzo final de acabar con la transmisión", ha manifestado Simón, quien ha asegurado que "se ha controlado" el riesgo "pequeño" de transmisión que había con la movilidad de trabajadores esenciales, por salir a la compra o a pasear.

EL CONTACTO CON OBJETOS "NO ES EL EFECTO PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN"

Respecto a la transmisión por contacto con objetos, el doctor Simón ha resaltado que "no es ni ha sido nunca" considerado el efecto principal de transmisión, que es la transmisión "por gotas gruesas" que salen por la boca o las fosas nasales.

Por ello, ha incidido en la importancia de respetar las medidas de distanciamiento social y ha señalado que "el no poder demostrar algo no implica que no exista". "Estamos ante un efecto de transmisión menor, pero el efecto se ha demostrado en otras patologías similares y probablemente existe. Hasta que no se demuestre lo contrario es uno de los mecanismos de transmisión y habrá que valorarlo", ha concretado.

En la misma línea, ha advertido de que el uso de guantes "es peligroso si no se hace muy bien". "Mientras los llevamos puestos es como si no los lleváramos, se debe hacer con mucha prudencia y disponer de ellos correctamente", ha dicho.

Por otro lado, Simón ha subrayado que no hay que pensar que la menor transmisión en África "se pueda deber a una inmunidad por el SARS, que afectó a 26 países y tuvo una letalidad del 10 al 12 por ciento" y que, a su juicio, "es un virus parecido pero con un impacto muy diferente".

En este punto, el experto ha apuntado que las condiciones climáticas "podrían favorecer" que la transmisión del Covid-19 "fuera menor hasta cierto punto".