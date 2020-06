Cvirus.- Simón dice que "no sería de extrañar" que el impacto del Covid en Torrejón fuera superior a la media regional

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha afirmado que "no sería de extrañar" que la incidencia del coronavirus en la localidad de Torrejón de Ardoz fuera superior al 11,3 por ciento que se detectó a nivel regional en los datos preliminares del estudio de seroprevalencia que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dado que fue uno de los primeros municipios afectados.

En rueda de prensa, Simón ha señalado en relación a los test masivos que se realizan en esta localidad que no ha tenido acceso a ningún protocolo de este estudio serológico y que no tiene demasiada información al respecto, por lo que no puede ofrecer una opinión "muy fundada".

De todas formas, ha señalado que las encuestas poblacionales tienen una metodología "muy concreta" que debe salvaguardar que no haya "sesgos" y que la muestra sea "representativa" de la población.

"Si consiguen hacérsela a todos, el resultado es el que es (...) Si no es así puede haber sesgo", ha desgranado Simón para apuntar que desconoce si el dato preliminar del 20 por ciento de presencia de anticuerpos en este estudio "es fiable o no".

Los datos "preliminares" y "no concluyentes" del estudio de seroprevalencia en la localidad de Torrejón de Ardoz apuntan por ahora a una incidencia del 20 por ciento de presencia de anticuerpos de coronavirus en las muestras tomadas.

"Las muestras tomadas hasta ahora podrían mostrar una tendencia en torno al 20 por ciento, pero no es concluyente ni definitivo puesto que esta tendencia se extrae de una parte mínima de los test, de los cuales aún quedan una gran mayoría por tomar y analizar", han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de estos primeros resultados.

El estudio que se realiza en la localidad tiene como objetivo la obtención de datos de seroprevalencia en esta población por el "alto impacto" que ha tenido el coronavirus en el municipio de Torrejón de Ardoz.

La hipótesis de dicho estudio apunta a que entre un 18 y el 22 por ciento de la población tiene anticuerpos del Covid-19, algo que va en coincidencia con los datos preliminares, si bien es solo una tendencia inicial, a la espera de la conclusión definitiva de la toma de muestras, que "justificaría la realización del proyecto", han apuntado las mismas fuentes consultadas.

En las tres primeras jornadas de estos test masivos se han realizado las pruebas un total de 55.147 residentes. El director de Operaciones de Ribera Salud, José David Zafrilla, expuso que el objetivo es determinar el impacto del virus --identificando a quienes tengan anticuerpos contra él-- y localizar a aquellos que estén contagiados y puedan ser focos de transmisión, logrando así "evitar al máximo la circulación del Covid de manera comunitaria".

Este estudio determina si existen anticuerpos IGG e IGM, los primeros vinculados con la inmunidad y los segundos con "el momento de estado agudo de la enfermedad". En esta campaña los vecinos de Torrejón han sido citados en orden alfabético al Recinto Ferial donde se extrae la sangre, a los mayores de 16 por vía venosa y a los comprendidos entre 1 y 16 años por un pinchazo en el dedo.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid autorizó la semana pasada la realización estudio serológico a su población para el cual la administración local ha adquirido 150.000 test, ante lo que el Consistorio señaló que, aunque la participación es voluntaria, es "altamente recomendable".