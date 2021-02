Cvirus.- Satse denuncia falta de información sobre la vacunación a mayores de 80 madrileños, un día antes de iniciarse

El sindicato de enfermería Satse ha criticado que un día antes de que se ponga en marcha la vacunación a más de 400.000 madrileños, entre mayores de 80 años y grandes dependientes, los profesionales de enfermería no disponen de toda la información que precisan para llevar a cabo una inmunización que prevén "muy complicada y con grandes dificultades por la precipitación con la que se está llevando".

"La gran mayoría de las enfermeras y enfermeros de los centros de salud, que han de encargarse de la vacunación de grandes dependientes y mayores de 80 años, desconocen cómo ha de desarrollarse ante la falta de información y una correcta planificación de la Consejería de Sanidad", ha manifestado Satse en un comunicado.

Según la organización sindical, contactar telefónicamente con el paciente mayor de 80 años, citarle a la consulta de enfermería, con día y hora, y esperar que acuda a la cita para evitar que las vacunas tengan que desecharse "es una tarea titánica ante la deficiente planificación y la precipitación con la que se está llevando a cabo el inicio de esta vacunación masiva".

"Ayer por la tarde, las direcciones asistenciales de Atención Primaria empezaron a comunicar a las enfermeras que trabajan en el turno de tarde cómo se iba a desarrollar la vacunación de los más de 400.000 madrileños que serán los primeros inmunizados tras usuarios de residencias de mayores y profesionales sanitarios de primera línea. Hoy conocerán las directrices aquellas enfermeras y enfermeros que lo hacen en el turno de mañana, menos de 24 horas antes de que se comience la vacunación masiva", han explicado desde Satse.

Así, ha censurado que "la planificación, como casi siempre, ha sido escasa y precipitada", y ha señalado que "las enfermeras están preocupadas por no disponer de toda la información que necesitan para empezar esta vacunación masiva".

"Tienen menos de 12 horas para hacerlo, sin saber el orden o la prioridad con la que han de comenzar a citar", ha recalcado la organización sindical, que ha precisado que a los mayores de 80 años y grandes dependientes que ya gestionan las enfermeras de los centros de salud hay que sumar aquellos que no tiene concierto con la Seguridad Social (Isfas, Muface) y que no están en sus listados, por lo que estos les serán facilitados por las Direcciones Asistenciales.

"Estamos hablando de personas con edad avanzada que no siempre disponen de apoyo familiar para acudir a los centros de salud el día y la hora indicada previamente. En los centros de salud se van a recibir un número concreto de vacunas, iguales a la población citada cada día, con lo que debería establecerse un mecanismo fiable para evitar que, si no acude el paciente en la hora y día indicado previamente, no tenga que desecharse una vacuna que es, además, muy escasa", ha agregado Satse.

Asimismo, ha apuntado que "muchas enfermeras y enfermeros no comprenden el motivo por el que no se les ha informado con mayor antelación sobre cómo se va a desarrollar la campaña", ya que "no todo es llamar por teléfono y esperar al usuario", porque se trata de "personas muy mayores, de dependientes, de grandes dependientes".

Por otro lado, ha planteado varios interrogantes como "qué pasa si las enfermeras no disponen de jeringuillas de bajo volumen muerto, imprescindibles para sacar la sexta dosis", y si en su caso "se desperdiciará una vacuna y se tendrá que descitar a pacientes y volver a citarlos otro día por no disponer de su vacuna".

Además, según Satse, las vacunas de Pfizer o de Moderna solo puede administrarse en los centros de salud y espacios sanitarios habilitados, por lo que se pregunta también "cuál es la alternativa para aquella población que no se puede desplazar al centro de salud y que entra dentro de este grupo de grandes dependientes mayores de 55 años o personas mayores de 80 años".

Por otro lado, ante la previsión de que la vacunación será en turno de tarde, el sindicato pregunta si "va a prolongarse la jornada laboral de las enfermeras y enfermeros que habitualmente trabajan en turno de mañana".

A este respecto, ha indicado que "desde la Gerencia de Atención Primaria ya se ha comunicado que las enfermeras deben aparcar toda aquella actividad 'no urgente' y centrar sus esfuerzos en la vacunación, tanto en los centros de salud como en los domicilios a aquellos usuarios que, por su edad o su patología, no puedan desplazarse a las consultas de enfermería".