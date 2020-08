Cvirus.- Satse acusa a Osakidetza de "falta de diálogo" en un momento de rebrotes y previo al inicio del curso

Cree que la plantilla de enfermeras "debería duplicarse" y reclama la presencia de estas profesionales en los centros educativos

La secretaria de Organización del Sindicato de Enfermería de Euskadi (Satse), Encarna de la Maza, ha mostrado su preocupación ante la "falta de diálogo" por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en un momento de "rebrotes" de la pandemia del covid-19 y a puertas del inicio del curso escolar. "Nos dirigimos al Departamento de Salud, pero el Departamento no se dirige al sindicato", ha criticado.

Tras asegurar que "en estos momentos la comunicación con Osakidetza no existe", ha exigido al Servicio Vasco de Salud "que entienda que la plantilla es insuficiente y está mermada", y comprenda su "desgaste emocional". También ha advertido de que la plantilla de enfermeras "debería duplicarse" y ha reclamado la presencia de al menos una profesional en cada centro educativo, dependiente de Atención Primaria de Osakidetza y no de Educación.

La representante de Satse Euskadi ha explicado a Europa Press que la última reunión con Osakidetza fue por "vía telemática y a finales del mes de mayo", hecho que lamenta "profundamente". "Creemos que en las situaciones de mayor dificultad, como sociedad debería potenciarse el diálogo. Desgraciadamente no está ocurriendo y es porque Osakidetza no lo desea", ha advertido.

"Todos los días nos preguntamos cuál es el motivo para que la comunicación esté siendo nula. Ellos dicen que ya nos responden a los requerimientos que les hacemos, pero es que responder, y hacerlo tarde, no es comunicarse ni dialogar", ha reprochado De la Maza.

DENUNCIAS

Además, ha recordado que se trata de una "relación" que avanza por cauces legales, tras las denuncias del sindicato "para resolver las ineficiencias" respecto a las medidas de protección durante los picos de la pandemia. "Hemos puesto muchas denuncias en diferentes instancias y de momento el resultado es que nos están dando la razón", ha expresado.

En concreto, algunas de ellas hacen referencia al bajo nivel de protección de las mascarillas "defectuosas" que recibieron los profesionales sanitarios o la falta de medidas en el entorno del puesto de trabajo, como son los vestuarios o las taquillas.

"Según hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo, tenemos también derecho a diez minutos para la higiene y desinfección personal, y deben cumplirse dentro de la jornada laboral", ha explicado.

FALTA DE ENFERMERAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Antes de la pandemia, Satse realizó un estudio en Euskadi en el que se reflejó la necesidad de contratar, al menos, 282 enfermeras más "solo en atención primaria". El cálculo buscaba que cada profesional se hiciera cargo de un máximo de 1.600 pacientes. En estos momentos, "con el estrés" sufrido por la sanidad vasca, el sindicato no establece una cifra exacta de las necesidades, pero ha reclamado que el ratio se determine por ley para que exista obligación de cumplirlo.

"Si antes necesitábamos 300 enfermeras y no estaba la pandemia presente, ahora muchas más. Por eso pedimos al Gobierno Vasco que establezca una Ley de Seguridad del Paciente que proteja a los usuarios y nos proporcione amparo legal a los profesionales", ha indicado.

La dirigente sindical ha insistido en la falta de personal de enfermería, dado que las cifras en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca se encuentran "lejos" de la media Europea, en concreto un 53% menos, según los datos que maneja Satse. "Para poder realizar nuestra labor de cuidado a las familias y a la comunidad, vemos necesario que en atención primaria haya dos enfermeras por cada médico de familia. Para ello, la plantilla de enfermeras debería duplicarse", ha asegurado De la Maza.

COLEGIOS Y POLÍTICA

A estas reclamaciones, ha sumado otras peticiones al Ejecutivo autónomo de cara al regreso de los menores a las aulas. Desde Satse consideran "básico" reivindicar el papel de las enfermeras en los centros educativos, una demanda que han mantenido hasta la fecha pero que ahora ven más necesaria debido a la pandemia y a que, previsiblemente, los niños volverán las clases presenciales. Por esta causa, reclama la presencia de al menos una de estas profesionales en cada centro educativo.

De la Maza ha subrayado el "peso" y la "importancia" de "esas enfermeras que llegan a trabajar hasta con 3.000 pacientes. Según ha explicado, estas profesionales han aumentando su trabajo de atención domiciliaria por las medidas adoptadas por Sanidad, tienen que rastrear y, seguramente, deban desplazarse a los colegios para la realización de PCR y también la "promoción de pautas de vida saludable" entre los niños, como las medidas de higiene para contener el covid-19. "Exigimos a Osakidetza que entienda que la plantilla es insuficiente y esta mermada. Tienen que entender el desgaste emocional", ha incidido.

Otras reclamaciones que han realizado a los poderes públicos han sido proporcionar un destino seguro dentro del sistema para aquellos sanitarios de riesgo, disponer de "todos" los materiales sanitarios necesarios y que la experiencia de la emergencia sanitaria "haya servido para prepararse".

Respecto a las palabras de la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, que advirtió del riesgo de un 'tsunami' de contagios por coronavirus en Euskadi, la representantes sindical no ha querido pronunciarse sobre una cuestión que no considera "importante". "Si es una ola o un tsunami no me importa, nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es la de cuidar a la sociedad", ha señalado.

No obstante, ha recordado que el trabajo que se "complicaría" en caso de repetirse la situación inicial de "desprotección". Por eso, de la Maza ha considerado "fundamental" que Osakidetza proporcione "lo necesario".

"Si no lo hacen, podemos tener una plantilla que pase de estar cansada a estar enferma y, si la plantilla enferma, el problema va a ser muy grande porque detrás no tenemos recursos suficientes", ha sentenciado.