Cvirus.- Sánchez celebra el descenso de los casos: "España es uno de los países con menos contagios de Europa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que España "es uno de los países con menos contagios" de COVID-19 en Europa y que ha "salido de la alerta extrema", gracias a la reducción de la incidencia acumulada de 530 casos por 100.000 habitantes en la primera semana de noviembre a 240 ayer.

"España es uno de los países con menos contagios de Europa y hemos salido de la alerta extrema", ha reivindicado durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española en Comillas (Cantabria).

Sánchez ha destacado que nuestro país lleva "tres semanas consecutivas bajando" en el número de nuevos casos. "Hemos pasado de una incidencia de 530 en la primera semana de noviembre a poco más de 240 ahora", ha sostenido, argumentando que "el estado de alarma funcionó en la primera ola y está funcionando en la segunda".

"Estamos combatiendo la segunda ola con la misma determinación y el mismo espíritu, pero con más instrumentos y mejor conocimiento. Está dando sus frutos, estamos doblegando la curva, pero tenemos que estar muy pendientes", ha puntualizado.

El jefe del Ejecutivo ha recordado, no obstante, que el objetivo sigue siendo situar la incidencia por debajo de 25. "Nos esmeramos en cumplir el objetivo, que todavía queda lejos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que bajar a 25 para estar en una situación de absoluto control de la pandemia. No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. Necesitamos el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos", ha concluido.