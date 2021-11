Cvirus.- La Rioja comenzará con los menores de 12 años "en el instante en el que" las vacunas "pisen tierra riojana"

La variante Ómicron "probablemente llegará, como han llegado las demás"

La consejera de Salud, Sara Alba, ha asegurado que La Rioja comenzará a vacunar a los menores de doce años "en el instante en el que" las dosis "pisen tierra riojana".

Alba, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que el Ministerio de Sanidad espera contar con las vacunas para los menores de doce años para la segunda quincena de diciembre.

En el día de hoy, La Rioja ha comenzado la campaña de vacunación para las personas mayores de sesenta años en su tercera dosis, después de haber empezado, el pasado viernes, con el personal sanitario, y como paso más para proteger a la población.

Para acceder a la vacunación, estas personas (de entre 60 y 69 años) deben llamar al teléfono COVID Responde (941298333) para solicitar cita y que se la administren en su centro de salud.

"El objetivo es alto y claro, que podamos sentarnos en Navidad con toda la población con su tercera dosis puesta, al menos, el grupo de población que más ha sufrido los azotes de la pandemia", ha dicho añadiendo que La Rioja tiene "capacidad" para hacerlo.

Alba ha hecho un llamamiento a la vacunación y, también, al mantenimiento de las medidas de prevención porque "son los dos pilares que van a protegernos y cuidarnos", ha dicho.

Ha informado de que se ha notado "cierto repunte" en las vacunaciones con motivo del pasaporte COVID; algo que, ha afirmado, ha podido compartir con el resto de consejeras de Salud.

En cuanto a la nueva variante, Ómicron, preguntada si ya ha llegado a La Rioja, ha dicho: "Todavía no, al menos de forma oficial, pero muy probablemente llegará, como han llegado las demás".

En este sentido, ha insistido en que "más que preocuparnos por la pandemia, hay que ocuparse de la pandemia, y ocuparse de ella pasa por vacunarse y cumplir las medidas, porque el virus muta pero las medidas, que son las mismas, son las que funcionan".

Salud "no" está notando una relajación de las medidas "de manera explícita" pero, ha añadido: "Eso no significa que no haya que insistir" porque hay dos fechas en el calendario, próximas, como son el puente de diciembre y las Navidades "en los que la movilidad se incrementa y el estar juntos se fomenta".

En el brote de Nájera ha indicado que el centro está pasando por la prueba PCR y se seguirán tomando las medidas oportunas. "La comunidad educativa lo está haciendo bien, pero estamos en pandemia y los brotes salen, lo que hay que hacer es detectarlos rápidamente, controlarlos y perimetrarlos", ha aseverado.