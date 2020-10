Cvirus.- Puig defiende que "no tiene sentido" hacer más PCR y justifica las restricciones: "Era idóneo y proporcional"

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este jueves que "no tiene ningún sentido" hacer más PCR en la Comunitat porque "se hacen las necesarias, las que dicen los técnicos", gracias a los brotes detectados por los rastreadores. Es más, ha asegurado que la sanidad valenciana es la que más focos de coronavirus localiza y la que más rastreadores tiene.

"Como siempre, en todo momento en esta pandemia, hemos actuado siguiendo criterios de salud pública", ha subrayado en la sesión de control de Les Corts, en respuesta a las críticas de Ciudadanos. Ha justificado así que la Comunitat se anticipara al estado de alarma al decretar desde la medianoche del pasado domingo el confinamiento nocturno y la limitación de reuniones a seis personas: "Era idóneo, adecuado y proporcional".

Puig, también líder del PSPV, ha replicado al síndic de Cs, Toni Cantó, que las últimas restricciones están avaladas por el TSJCV con el apoyo de Fiscalía, al considerar que el toque de queda decretado por la Conselleria de Sanidad "proporciona más beneficio que perjuicio" a los valencianos.

Para llegar a esta decisión, ha argumentado que se basaron en los informes epidemiológicos y de asistencia sanitaria, así como el balance de sanciones de la unidad adscrita de Policía Nacional. "La conclusión es que, a pesar de que la incidencia acumulada de la Comunitat es de las más bajas de España, era evidente que se habían duplicado los casos y era una situación altamente preocupante", ha aseverado.

Ha hecho hincapié en que Sanidad solo piensa en el interés general y en lo mejor para la ciudadanía, ante datos alarmantes como que dos de cada tres brotes son de origen social, la alta incidencia en la franja de 15 a 29 años o que la mayoría de sanciones son por reuniones o fiestas ilegales en horario nocturno.

"La situación es peor que hace 15 días, por eso hemos tomado medidas y vamos a continuar haciéndolo", ha garantizado el presidente valenciano, recordando que no hay recetas para combatir el coronavirus y que "países que estaban mejor ahora están peor".

CANTÓ DICE QUE EN MADRID SE HACEN EL DOBLE DE PRUEBAS

En su réplica, Cantó ha reconocido que la situación de la Comunitat es mejor que la de otras autonomías, pero ha alertado que "las cifras se están volviendo a disparar mientras las armas para luchar contra el coronavirus no han mejorado". Ha denunciado que faltan PCR, rastreadores y plazas en residencias, comparando con Andalucía y Madrid donde gobierna Cs con el PP: "En la Comunidad Valenciana se llevan a cabo 190 pruebas por cada mil habitantes, mientras en la Comunidad de Madrid se hacen 318".

"No es populismo epidemiológico, no le echo estas cifras en cara, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo en los presupuestos", ha remarcado, y ha vuelto a urgir a un plan de rescate para afrontar la segunda oleada y a "recuperar el espíritu de los pactos de la reconstrucción para trabajar juntos y encontrar soluciones a la dramática situación". También ha propuesto ideas que permitan reavivar el turismo como una "semana azul" para escolares.

BARCELÓ DEFIENDE LA ESTRATEGIA DE SANIDAD

Por su parte, durante las preguntas a los consellers, la titular de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha coincidido en que la Comunitat es "de las que más brotes notifica" y ha defendido la "estrategia establecida por los expertos", que ha dado como resultado "ser una de las comunidades con una menor incidencia, manteniendo la preocupación actual".

En respuesta a una pregunta del diputado de Vox David García, que le ha afeado que los rastreadores "no tienen qué rastrear porque no se hacen test", Barceló (PSPV) ha asegurado que se hacen "las PCR necesarias" y que "representan el doble de la media española por cada positivo". También ha rechazado los test masivos: "¿Qué pasó en ciudades que hicieron test masivos? ¿Qué pasó en Torrevieja, donde se destinaron recursos para un test masivo? Que no salió ningún positivo".