Cvirus.- PP pide al Gobierno Vasco que "estudie" la posibilidad de permitir que las farmacias realicen test de antígenos

Garrido denuncia que la decisión de "abrir la mano" con la hostelería demuestra la "improvisación" del Ejecutivo autonómico

La secretaria general del PP de Euskadi, Laura Garrido, ha pedido al Gobierno Vasco que "estudie" la posibilidad de permitir que las farmacias realicen test de antígenos para detectar casos de coronavirus, una medida que defienden los ejecutivos de Madrid y Cataluña, pero a la que el Gobierno central ha mostrado su rechazo.

Garrido, que ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, se ha mostrado muy crítica con la forma en la que el Gobierno autonómico está respondiendo a la crisis sanitaria de la covid-19.

La secretaria general del PP de Euskadi ha denunciado que "no es de recibo" que una semana después de decretar el cierre de la hostelería, el Ejecutivo haya optado por "abrir un poco la mano" y permitir ahora que bares y restaurantes vendan cafés y bebidas no alcohólicas para llevar, aunque no formen parte de un pedido de comida realizado previamente por el cliente.

Laura Garrido ha dado la "bienvenida" a esta decisión, pero ha denunciado que llega "tarde". A su juicio, lo ocurrido en relación a este asunto, evidencia la "improvisación" con la que el gabinete de Iñigo Urkullu está actuando a la hora de responder a la pandemia.

RASTREOS Y CRIBADOS "INSUFICIENTES"

Además, ha reiterado sus críticas a la "insuficiente" dotación de personal de los equipos de rastreadores y ha denunciado que los cribados selectivos no están cumpliendo con las "expectativas" generadas.

La representante del PP también ha subrayado que los protocolos para impedir contagios en las residencias son "insuficientes", por lo que ha reclamado que se ponga en marcha un plan específico para hacer frente a este problema.

Garrido ha censurado los "fallos" que se están produciendo a la hora de combatir la expansión de la covid-19 en Euskadi, y ha alertado de que "no se está atajando del todo" la propagación del virus.

Por ese motivo, ha pedido al Gobierno Vasco que "estudie" otras posibles fórmulas para responder a la pandemia. Además, ha citado de forma expresa la propuesta del Ejecutivo autonómico de Madrid para que las farmacias puedan realizar pruebas de antígenos para detectar el coronavirus.

Esta posibilidad, que también defiende el Gobierno catalán, ha sido rechazada hasta el momento por el Ejecutivo central, que considera que las farmacias no reúnen las debidas condiciones para poder realizar estos test con todas las garantías.

Laura Garrido ha afirmado que no propone que se tenga que "incorporar" esta medida a la estrategia vasca frente al coronavirus, pero ha considerado que debería analizarse la posibilidad de aplicarla en la comunidad autónoma.

"Igual hay que mirar lo que están haciendo otras comunidades autónomas que han conseguido revertir contagios teniendo la hostelería abierta hasta las doce de la noche", ha manifestado, en referencia a la estrategia llevada a cabo por la Comunidad de Madrid.

En este sentido, se ha preguntado qué dirán ahora, ante la mejora de los datos epidemiológicos de la comunidad madrileña, "aquellos que tanto han criticado" a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.