Cvirus.- Cs pide a Armengol que "se plante ante Sánchez" y "exija suspender todos los vuelos con Reino Unido"

Este lunes está prevista la llegada a los aeropuertos de Baleares de dos vuelos procedentes de este país con más de 300 viajeros

La coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz parlamentaria del Grupo Ciudadanos, Patricia Guasp, ha pedido a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que "se plante ante Sánchez" y "exija la suspensión de todos los vuelos con Reino Unido".

Según ha informado Guasp este lunes en rueda de prensa, "debido a la mutación del virus detectada en el Reino Unido, más de 15 países, como Alemania e Italia, han cerrado sus fronteras desde el primer momento. El Gobierno de Pedro Sánchez se equivoca al esperar una respuesta coordinada de la Unión Europea (UE) porque, pese a que Cs defiende siempre la coordinación, esta ha de ser rápida".

Por ello, y ante la previsión de que "solo esta jornada lleguen a Baleares dos vuelos con origen este país, con más de 300 pasajeros a bordo", ha exigido a Armengol que "se plante ante Sánchez y exija la suspensión de todos los vuelos con Reino Unido".

CONTROL DE PCR NEGATIVA A VIAJEROS DE LA PENÍNSULA

Por otra parte, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz en el Parlament del Grupo liberal se ha referido al control de PCR negativa a viajeros de la Península iniciado este domingo.

Al respecto, ha apuntado que "muchos viajeros llegados a puertos y aeropuertos de Baleares procedentes de la Península vienen sin PCR hecha aunque era obligatoria con 72 horas de antelación y optan por el test de antígenos". Este hecho, ha destacado, "demuestra que los controles son necesarios, funcionan y deberían haber entrado en vigor mucho antes".

"Desde Cs se exigió ya el pasado julio, al ver los rebrotes, un control de pasajeros nacionales que no se tuvo en cuenta y podría haber evitado o minimizado la segunda ola y minimizado la tercera en la que ya se encuentra el archipiélago balear", ha añadido.

Asimismo, ha aprovechado su comparecencia ante los medios para solicitar al Govern "más recursos para agilizar los trámites de control". "Sería positivo contar con recursos de Sanidad Exterior, lo que permitiría aumentar el personal que trabaja en los dispositivos".

FIESTA "POCO ESTÉTICA" DE LAS HIJAS DE UN ALTO CARGO DE SALUD

Otra cuestión de actualidad a la que ha aludido Guasp este lunes ha sido la fiesta que habrían presuntamente organizado el pasado mes de julio las hijas de un alto cargo de Salud.

Para la coordinadora autonómica de Cs, "la fiesta organizada en el pasado mes de julio por las hijas de la directora general de Salud Pública es muy poco estética". Por ello, ha pedido "ejemplaridad", como, ha continuado, su formación exige "a todos los servidores públicos".

"En julio quizás la fiesta fuese legal y se cumplieron todas las restricciones de ese momento", ha apuntado. No obstante, "por aquel entonces tanto la consellera de Salud como la directora general de Salud Pública pedían a los jóvenes prudencia y no hacer botellones, poniendo el foco sobre un colectivo de la población al cual se le estigmatizó". De este modo, ha insistido, "Cs no dice que la fiesta fuera ilegal pero si poco estética".

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

Respecto a la actualidad parlamentaria, la portavoz de Cs en el Parlament ha apuntado que en su Grupo están "preocupados" por la situación epidemiológica de Baleares. "Las cifras de contagio se han doblado en una semana, en la que la Comunidad ha pasado de ser una de las que menos incidencia presentaba a liderar la tasa de contagios".

En este sentido, ha comunicado que preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si Baleares está preparada para más medidas restrictivas ante la tercera ola de la COVID-19.

Asimismo, Guasp ha lamentado que "se sigue sin un Plan de rescate para autónomos, hostelería, restauración y turismo en España"; así como que "el Gobierno central no haya coordinado restricciones con comunidades autónomas, cuando debería de haber un Plan nacional".

Por ello, ha adelantado que el portavoz parlamentario adjunto del Grupo Cs en la Cámara, Marc Pérez-Ribas, preguntará al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela si Baleares está preparada para afrontar la reactivación turística.

FIESTAS NAVIDEÑAS

Finalmente, la coordinadora autonómica de Cs Baleares ha cerrado su rueda de prensa apelando a la "responsabilidad de todos" en estas fiestas navideñas.

"Todo y que estás serán una fiestas de Navidad atípicas no es el momento de bajar la guardia. Hay que cuidar de nuestras familias y seres queridos, y eso se hace protegiéndoles frente al coronavirus", ha concluido.