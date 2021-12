Cvirus.- El PP pide al alcalde de Valencia que aplique las mismas restricciones a los Reyes y Reinas Magas

La portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que aplique las mismas restricciones a la Cabalgata de las Reinas Magas y la de los Reyes Magos.

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras informar sobre varias cuestiones de actualidad, al ser preguntada por las restricciones por la Covid-19 en hostelería y la situación en general.

La portavoz 'popular' ha advertido de que el año pasado la Cabalgata de Reyes en la ciudad fue "sonada" porque las medidas de seguridad "brillaron por su ausencia", así como la Policía Local. "Mientras los hosteleros estaban cerrados, aquí se estaba incentivando una cabalgata que no contaba con medidas de seguridad".

Este año, ha dicho, "se ha tomado buena nota" y se ha adoptado una serie de medidas. "Espero que todas las restricciones que se le apliquen a los Reyes Magos se le apliquen también a las Reinas Magas, no sea cosa que como a Ribó le gustan más las Reinas, éstas cuenten con todos los servicios municipales, la plaza del Ayuntamiento o 25.000 euros para la asociación que lo organiza, y los Reyes Magos se queden en algo bastante ligerito".

Sobre la hostelería, Catalá ha manifestado que ha sido el sector "que más ha sufrido las restricciones": "Las instituciones valencianas nos hemos cebado con un sector fundamental para la economía", ha lamentado.

Cree que se podrían haber adoptado otro tipo de medidas y establecer un diálogo más abierto con los hosteleros: "Parece que había que hacer castigos ejemplarizantes y la han tomado con la hostelería", ha criticado.

A su juicio, la hostelería "merece" que en este momento cada medida que se tome, "se consensúe con ellos". Ha apostillado que "no se puede entender" que a ellos se les restrinja tanto su trabajo del día a día y, después, no den ejemplo los políticos con otro tipo de eventos y actuaciones en los que no se toman las medidas oportunas.